Dünya turu faciayla bitti

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Milas yönüne giden Türk moto vlogger Onur Obuk (29) yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Ozolina’nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Ozolina yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Onur Obuk (29)

Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜRKİYE’Yİ FETHEDİYORUM

Rusya’ya yönelik kısıtlamalar yüzünden Yunan sınırından geri döndürülen Ozolina, son paylaşımında “Avrupa’da turlayamadığım için üzüldüm ama çok değil, bunun olabileceğini biliyordum. Bu sayede güzel, sıcak ve misafirperver Türkiye’yi fethetmeye devam ediyorum” demişti.