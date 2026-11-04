Dünya turu 28 yılda bitti

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1 Kasım 1998’de 29 yaşındayken Şili’den yola çıkarak dünya turuna başlayan Karl Bushby, dört kıtayı aşarak 28 yılda yaklaşık 50 bin kilometre yol katetti ve 29 ülkeden geçti. 57 yaşındaki İngiliz gezgin, 2 Kasım’da İngiltere’nin Hull kentindeki aile evine ulaşarak dünya turunu tamamladı. Yüzlerce kişinin karşıladığı Bushby, ailesine 10 yıl aradan sonra kavuştu.

1998 -

2025’TE İSTANBUL’A ULAŞTI

Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Bushby, 25 Nisan 2025’te İstanbul’a ulaştı. Özel izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçti ve Avrupa yakasına ayak bastı.

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ŞİLİ’DEN İNGİLTERE’YE UZANAN ROTA

Şili’de başladığı yolculukta Güney Amerika’dan kuzeye doğru geçen Bushby, Kolombiya ile Panama arasındaki Darien Boşluğu’nu aşarak Orta Amerika’ya, ardından Kuzey Amerika’ya ulaştı. 2006’da Alaska’dan Bering Boğazı’nı geçerek Rusya’ya giren gezgin, Sibirya üzerinden Moğolistan ve Çin’e, oradan Orta Asya’ya ilerledi. 2024’te Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki Hazar Denizi’ni 31 günde yüzerek geçti. Avrupa yolculuğunda Artvin’den Türkiye’ye giren Bushby, ülkeyi baştan sona geçerek Eylül 2025’te Edirne’den Bulgaristan’a çıktı. Balkanlar üzerinden Fransa’ya ulaşan gezgin, 5 Ekim 2026’da Manş Denizi’ni yüzerek Dover kıyılarına vardı. Son etabın ardından İngiltere’nin Hull kentine ulaştı.

28 yılda yürüyerek yaklaşık 50 bin kilometre yol kateden Bushby, başlangıçta yolculuğun yaklaşık 12 yıl süreceğini öngörüyordu. Ancak vize engelleri, kapalı sınırlar, maddi sıkıntılar ve pandemi bu süreyi uzattı. 29 yaşında dünya turuna başlayan Bushby, 57 yaşında evine döndü.

ENGELLERLE DOLU 28 YIL

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Yola çıktığında 29 yaşında olan Bushby’nin cebinde yaklaşık 500 dolar vardı. Kendisine iki kural koymuştu: Yol almak için hiçbir ulaşım aracını kullanmamak ve yolculuk bitmeden İngiltere’ye dönmemek. Ancak vize sorunları, maddi sıkıntılar, sponsorluk arayışı ve COVID-19 salgını nedeniyle yolculuk sık sık kesintiye uğradı. Bushby, 28 yılın yaklaşık 15’ini yürüyerek geçirdiğini söyledi. Bering Boğazı geçişinde Amerikalı maceraperest Dimitry Kieffer ile birlikte hareket eden Bushby, buzullar üzerinde ilerlerken malzemelerinin büyük bölümünü kaybetti. İkili, Rusya sınırını izinsiz geçtikleri için gözaltına alınma ve sınır dışı edilme riskiyle karşılaştı. Rusya’nın 2012’de vizesini yenilemeyerek beş yıl ülkeye giriş yasağı koyması üzerine Bushby, Los Angeles’tan Washington’a kadar yürüyüp Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Yasak 2014’te kaldırıldı.

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SADECE YÜRÜDÜ VE YÜZDÜ

2006’da Bering Boğazı’nı geçen Bushby, 2024’te Hazar Denizi’ni, iki ay önce de Manş Denizi’ni yüzerek geçti.

TORUNUNU İLK KEZ GÖRDÜ

Eve varınca annesi Angela’ya 10 yıl sonra sarılan Bushby, 2014’ten bu yana görmediği oğlu Adam’la da yeniden bir araya geldi. 75 yaşındaki annesi, oğlunu çocukluk evlerinin önünde beklerken Bushby, 12 yaşındaki torunuyla da ilk kez tanıştı. Babası ve kardeşleri de karşılamaya katıldı. “28 yılın ardından bundan daha iyisini isteyemezdim” diyen Bushby, bu yolculukla birlikte gezginlik hayatını noktalayacağını belirtti. Alman yönetmen Werner Herzog, gezginin yolculuğunu konu alan uzun metrajlı bir belgesel hazırlıyor. Bushby’nin ikinci kitabı üzerinde çalıştığı ve İngiltere’de bir dizi söyleşiye katılmayı planladığı da belirtildi.

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İngiltere’nin Hull kentindeki evine ulaşarak dünya turunu tamamlayan Bushby’yi yüzlerce kişi karşıladı. İngiliz gezgin, annesine sarılarak özlem giderdi.