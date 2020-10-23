Dünya Türkleri izleyecek

Beyin krizi (beyin damar tıkanmaları veya kanamalarına bağlı inme, felç) olarak bilinen hastalıkların tedavisinde kafatası açılmadan bıçaksız müdahale imkanı sunan girişimsel nöroradyoloji alanındaki son gelişmeler, uluslararası olarak düzenlenen Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı (World Live Neurovascular Conference-WLNC) toplantısında anlatılacak. Bu yıl 8’ncisi yapılacak kongreye, dünya çapında büyük başarılara imza atan Türk bilim insanları öncülük edecek. Pandemi nedeniyle ilk kez 23-24 Ekim günlerinde online olarak düzenlenecek. Katılımcılar, kasık damarından girilerek yapılan kapalı beyin ameliyatlarını canlı olarak izleyebilecek. 72 farklı ülkeden 12 bin hekim de bu ameliyatları seyrederek eğitim alacak. Konferans sırasında sadece Türk hekimlerinin yapacağı bu ameliyatlarla ilgili Hürriyet’e bilgi veren WLNC’nin düzenleyicilerinden girişimsel nöroradyolog Prof. Dr. Saruhan Çekirge şunları söyledi:

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK

“Özellikle beyin damar tıkanıklıkları en sık ikinci ölüm sebebidir. Tıptaki en ölümcül hastalıklar arasında. Bu konferansın amacı bu damar içi tedavilerin tekniğinin hasta tedavileri sırasında canlı olarak tüm dünya hekimlerine öğretilmesi. WLNC ekibi, Türk hekimlerinin öncülük ettiği ABD, Fransa, Arjantin ve Çin’den gene bu konuda lider hekimlerle birlikte oluşturulan bir canlı endovasküler (bıçaksız) cerrahi eğitim platformu. Bu operasyonlar ve toplantının yönetimini bu sene Prof. Dr. Naci Koçer, Prof. Dr. Civan Işlak, Prof. Dr. Osman Kızılkılıç ve Prof. Işıl Saatci ile birlikte yapacağız."