Dünya Türk SİHA’larını konuşuyor! ‘Türkiye güç merkezi haline geldi’

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“Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma yolunda yirmi yıl süren projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başlıyor.” ABD’nin en saygın gazetelerinden ise Wall Street Journal’ın yayınladığı haber bu cümleyle başlıyor.

Gazete, Türkiye'nin düşük maliyetli insansız hava araçları, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savaşında güç dengesini değiştirmeye yardımcı oldu ve dünyadaki çatışmaları da dönüştürüyor yorumu yaparken Türk şirketlerinin yeni bir ürünü olan helikopterin Filipinler'e, deniz korvetinin Pakistan'a ve zırhlı araçların da Kenya'ya ihraç edileceğini anlatıyor.

WSJ, Rakibi Yunanistan ile rekabet edebilmek için donanmasını kuran Türkiye’nin 10 farklı ülkeye devriye botları sattığını dile getiriyor.

WSJ: ERDOĞAN VERDİĞİ KARARLARIN MEYVELERİNİ TOPLUYOR

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Erdoğan hükümetinin 2002’de 5 milyar dolardan başlayan yatırımları şu anda yılda 60 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da ABD ve diğer silah üreticilerine olan dış bağımlılığı azaltıyor.

Türkiye’nin özel savunma sanayisi yatırımları da 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara çıktı. Silah anlaşmaları Türkiye’nin en etkili dış politika araçlarından biri haline geldi.

Türkiye artık Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacının yaklaşık %70'ini karşılayabiliyor. Bu oran 2000'lerin başında sadece %30'du.

Yetkililer, Bayraktar TB-2 dronlarının başarısına, imzalanan askeri ihracat anlaşmalarına dayanarak dayanarak, Türkiye'nin insansız kara, deniz ve sualtı araçları da dahil olmak üzere diğer drone’ların ana tedarikçisi olmak istediğini söylüyor.

İSMAİL DEMİR: HAVA ARAÇLARIYLA SINIRLI KALMAYACAK

Türkiye Savunma Sanayii Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güvenilir çalışma arkadaşlarından bir olan İsmail Demir, “Geleneksel şeylerin bazı sınırları olduğu açık ve yeni ve ticari bir şeyler aramamız gerekiyor. Bunun da hava araçlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşündük. Kara, deniz ve deniz altı araçlarımız da olmalı.” diyor WSJ’ye verdiği röportajda.

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Türkiye, 2017 ile 2021 yılları arasında silah ihracatında İsrail ve İsviçre'nin arkasında, Ukrayna ve İsveç'in önünde 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin sanayisi ABD, Rusya ve Fransa gibi silah satan devlerle karşılaştırıldığında hala küçük, ancak 2001'de 36. sırada yer aldığından beri ülkemiz artık yeni bir aşamaya geçti.

Geçen hafta CNN International kanalında konuşan Haluk Bayraktar, Ukrayna'ya Türk SİHA'sı temin etmeye devam edeceklerini söylemiş ancak Rusya'ya asla Bayraktar TB2 satılmayacağının altını çizmişti.

“ÖNCELİK ULUSAL ÇIKARLARDA”

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CNN International'daki yayının hemen ardından bu kez ABD'nin etkili gazetesi Wall Street Journal, 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' başlığıyla geniş bir haberi sayfasına taşıdı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'le de röportaj yapan WSJ, Demir'in "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir" ifadelerine yer verdi.

WSJ’nin kapsamlı haberinde, insansız kara araçları üreten ve merkezi Ankara’da olan Elektroland Savunma'nın satış direktörü Mustafa Orakçı'nın sözlerine de yer verildi. Orakçı, "Bayraktar'ın başarısı bizim için büyük bir reklam oldu" diye konuşurken gazete, Elektroland'in deposunda, Bangladeş hükümetine gönderilmeyi bekleyen 10 aracın hazır beklediğini yazdı.

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ÜRETİM PATLAMASI YAŞANDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Türk savunma sanayisinin diğer kesimlerinde de büyük bir üretim patlaması yaşanmasına sebep oldu.

Yozgat’ın bir kasabasında işçiler, Ukrayna ordusu için askeri sınıf koruyucu giysiler, dikiş ve paketleme vücut zırhı ve miğfer ürettiler.

Garanti Kompozit'in giderek genişleyen tesislerinde çalışan şirketin başkanı Hüseyin Yazar, şubat ayındaki Rus işgalinden kısa bir süre sonra Ukrayna’ya on binlerce zırh setinden oluşan büyük bir sipariş yolladı.

ÜRETTİĞİ ZIRHI ZELENSKİ’NİN ÜZERİNDE GÖRDÜ!

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Şirket, işgücünü artırmak için 120 çalışanı daha işe alarak üretimi hızlandırdı. Yazar, şirketin Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'ya 80.000 ila 100.000 set zırh gönderdiğini söyledi.

Yazar, savaşın başlamasına birkaç hafta kala, Ukraynalı yetkililerin şirketle temasa geçerek kaslı ve oldukça kısa boylu bir adam için "özel bir zırh seti" talep ettiğini söyledi.

Birkaç hafta sonra Yazar, Ukrayna'daki savaşla ilgili bir televizyon haberini izlerken, göğsünde zırh giyen gizemli müşteriyi gördü: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski...