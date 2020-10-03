Dünya Trump’ı konuşuyor: Seçim öncesi korona şoku

ABD’de sonuçları merakla beklenen 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi dünya şok bir haberle sarsıldı. Dün ABD Başkanı Donald Trump (74), şahsi Twitter hesabından kendisi ve eşi First Lady Melania Trump’ın (50) COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Trump mesajında, “Bu gece (perşembe gecesi) First Lady ve benim COVID-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın antikor tedavisi gördüğünü, yorgun fakat keyfinin yerinde olduğunu ifade etti. Trump’ın hafif ateş, öksürük ve burun tıkanıklığı semptomlarını gösterdiği, Melania Trump’ın da hafif semptomlar gösterdiği ve iyi durumda olduğu öğrenildi.

ASKERİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Testlerinin pozitif çıkmasının ardından Melania Trump ile önce Beyaz Saray’da karantinaya alınan Donald Trump daha sonra Maryland eyaletindeki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne nakledildi. Trump’ın naklini Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan, doktoru ve uzmanların tavsiyesi üzerine önlem amaçlı olarak önümüzdeki birkaç gün boyunca Walter Reed’deki başkanlık bürolarında çalışacak” sözleriyle duyurdu. Gün içinde ise Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, “Başkan Trump hafif semptomlar gösteriyor ancak işinin başında” demişti. Kendisini nakleden Marine One helikopterine yürüyerek binen ve inen Trump’ın maske takması dikkat çekti.

PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

ABD’de Donald Trump’ın koronavirüse yakalanmasının ardından, seçim kampanyası sürecinin nasıl etkileneyeceği merak konusu oldu. Trump’ın kampanya direktörü Bill Stepien dün yaptığı açıklamada, Trump’ın şahsen katılacağı etkinliklerin ya sanal ortamda gerçekleştirileceğini ya da kısa süreliğine erteleneceğini duyurdu. Trump’ın dünkü Florida mitingi iptal edilmişti. Daha önce bugün Wisconsin eyaletinde, gelecek pazartesi de Arizona’da miting yapılması planlanmıştı. Bu bölgeler seçimin kaderini etkileyecek çekişmeli eyaletler arasında yer alıyor. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Trump’ın 14 yaşındaki oğlu Barron’ın da testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

BIDEN’IN TESTİ NEGATİF

Trump, COVID-19 ilk çıktığından beri salgını hafife almakla suçlanmış ve salı akşamki televizyon tartışmasında da Demokrat rakibi Joe Biden’ı (77) sürekli maske takmakla eleştirmişti. Trump’ın pozitif çıkmasının ardından Biden ve eşi Jill Biden da test yaptırırken sonuçları negatif çıktı. Trump’ın, ortalama 8 puan gerisinde olduğu Biden ile arasındaki farkı kapatmasının artık daha da güç olduğu yorumları yapılıyor.

İLK TEŞHİS DANIŞMANA KONDU

Beyaz Saray daha önce de korona vakalarına sahne olmuştu. Son dönemde Başkan Trump’ın seçim mitingleri nedeniyle onunla birlikte seyahat eden 31 yaşındaki danışmanı Hope Hicks’e perşembe günü koronavirüs teşhisi konmuştu. Perşembe günü Washington’a dönerken semptom göstermeye başlayan Hicks, başkanlık uçağı Air Force One’ın arkasına alınsa da virüsün yayıldığı anlaşılıyor. Hicks, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’a bağlı çalışıyor. Kariyerine Trump’ın kızı Ivanka’nın yanında model olarak başlamıştı. Ancak Trump, 2016 seçim kampanyasında Hicks’i yanında basın danışmanı olarak görevlendirmişti. Donald Trump’a en yakın danışman olarak bilinen Hope Hicks’in, Trump’ın kravatını ve ayakkabısını dahi bağladığı iddiaları ABD medyasında yer almıştı. Hope Hicks

SIMPSONS KEHANETİ YİNE GÜNDEME GELDİ

Trump’ın koronaya yakalanması ünlü Amerikan çizgi film dizisi Simpsons’ın kehanetlerini yeniden gündeme taşıdı. Simpsons daha önce Trump’ın başkan seçilebileceğini 2000 yılındaki bir bölümünde işlemişti. Korona haberinden sonra sosyal medyada Trump’ın bir Simpsons bölümünde ‘cenaze’ görüntüsüne dair görseller dolaşıma sokuldu. Ancak Newsweek sitesi cenaze görselinin hiçbir Simpsons bölümünde yer almadığını, şubat 2017’de bir internet forum sitesinde çıktığını yazdı.

ABD PİYASALARI ÇÖKTÜ, ‘KIYAMET’ UÇAKLARI UÇTU

‘Trump korona’ haberi dünyada şok yaratırken, ekonomiyi de sarstı. ABD’de vadeli endeksler adeta çöktü. Dow Jones vadeli endeksi yüzde 1.73, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1.78, Nasdaq vadeli teknoloji endeksi de yüzde 2.2 değer kaybetti. Öte yandan Trump’ın korona olduğunun açıklanmasından hemen önce Amerikan nükleer silahlarının komutasından sorumlu iki E-6B Mercury tipi askeri uçak havalandı. Uçaklardan biri ABD’nin batı, diğeri doğu kıyısında uçtu. ‘Kıyamet uçağı’ diye anılan iki uçağın aynı anda uçması hasımlara mesaj olarak yorumlandı.

‘GEÇMİŞ OLSUN MESAJI’ YAĞDI

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania’nın koronavirüse yakalanması, tüm dünyada yankı buldu. Trump ve ailesine, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere dünya liderlerinden ‘geçmiş olsun’ dilekleri geldi.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Erdoğan, Twitter’da İngilizce yaptığı paylaşımda, “COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” dedi.

Rusya Lideri Putin adına Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Trump’ın canlılığı, iyi ruh hali ve iyimserliği sayesinde, bu tehlikeli virüsün üstesinden geleceğine inancım tam” denildi.

‘ÇAMAŞIR SUYU İÇMEYE KALKMAYIN’

Trump’ın hastalığına yapılan kinayeli yorumlar da dikkat çekti. Çin’in devlet güdümündeki Global Times gazetesinin genel yayın yönetmeni Hu Xijin, ‘Trump ve eşinin, COVID-19 ile oynadıkları kumarın bedelini ödediğini’ söyledi.

Eski Polonya dışişleri bakanı Radoslaw Sikorski, “Çamaşır suyunu üzerinizde denemeyin” diye yazdı. Trump, şaka yollu çamaşır suyunun koronaya karşı etkili olduğunu söylemişti.

SEÇİMLER ERTELENEBİLİR Mİ?

Anayasaya göre bu durum seçimlerin tarihinin değiştirilmesini gerektirmiyor. Eğer Trump görevlerini yerine getiremez hale gelirse, yetkilerini Başkan Yardımcısı Mike Pence’e devredebilir. Pence de sağlık nedeniyle görevi sürdüremezse, başkanlık Temsilciler Meclisi’nin Demokrat partili Başkanı Nancy Pelosi’ye geçiyor.

TRUMP’A MI BIDEN’A MI YARAR?

Trump, semptom göstermeden hastalığı atlatsa bile karantina nedeniyle kritik eyaletlerdeki mitinglerden vazgeçmek zorunda kalabilir. Bu da rakibi Biden’a avantaj anlamına gelir. Yaşı ve obez olması itibarıyla risk grubunda bulunan Trump’ın durumunun ağırlaşması halinde yerine başka bir adayın gösterilmesi gündeme gelebilir.