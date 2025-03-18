Dünya Trump-Putin görüşmesini bekliyor! ABD'nin Kırım planı ortaya çıktı...

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti. Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE! UKRAYNA TEDİRGİN

Ukrayna savaşında son günlerde arabulucu ve barış elçisi rolünü benimseyen ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya lideri Vladimir Putin’i ikinci kez telefonla arayarak Rusya’nın barışa hazır olup olmadığını değerlendirecek. Trump ile Putin arasında ilk telefon görüşmesi 12 Şubat’ta yapılmıştı.

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Trump ile Putin, Ukrayna’nın geleceğini belirlemeye çalışırken Ukrayna yönetimi alınacak sonuçları tedirginlikle bekliyor. Kiev’de basına demeç veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, “Ukrayna’nın kabul etmesi mümkün olmayan üç kırmızı çizgisi bulunuyor. İlki Rusya ile olası barış müzakerelerinde topraklarımızı Rusya’ya resmen vermeyi kabul etmiyoruz. Topraklarımızı barış sağlansa bile Rusya tarafından işgal edilmiş sayacak, diplomatik yoldan geri almayı hedefimiz yapacağız. İkinci kırmızı çizgimiz Ukrayna ordusuna asker ve silah limitleri getirilerek kısıtlanmasını da asla kabul etmeyiz. Üçüncü kırmızı çizgimiz Ukrayna’nın zamanı geldiğinde NATO ve AB üyeliğine Rusya’nın çekince getirmemesi. Bağımsız ve egemen Ukrayna kendi geleceğini, kiminle işbirliği ve ittifak yapacağını kendi belirlemeli” diye sıraladı.



Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın Kiev ile Moskova arasında barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek, "Barış anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık ve Trump bunu başarmaya kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

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Leavitt, görüşmelerin neticelenmemesi durumunda Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda, "kesinlikle istekli" olduğunu söyledi.



Öte yandan Donald Trump'ın, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için varılan barış anlaşmasının bir parçası olarak Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı değerlendirdiği iddia ediliyor.

ABD'li haber sitesi Semafor'un haberine göre böyle bir adım, Trump yönetimini uzun süredir Kırım'ı Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olarak gören Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumuyla uyumlu hale getirebilir.

Semafor'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri BM'yi de aynı şeyi yapmaya çağırmayı değerlendiriyor.

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Trump yönetimi, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak tavizleri vermesi gerektiğini defalarca kez dile getirdi ancak hangi alanların Kremlin'e devredilebileceğine dair ayrıntıları kamuoyuna açıklamadı.



Trump, 2018 yılında verdiği röportajda da yine Kırım göndermesinde bulunmuş ve "Duyduğum kadarıyla Kırım’daki halk Rusya ile olmayı, oldukları yerde kalmaya tercih ediyor. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız" demişti.

Rusya'nın 2014'de işgal ederek yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'ı resmen Rus toprağı olarak tanınması, AVrupa ve Kiev'in sert tepkisine neden olabilir.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, toprak tavizlerine şiddetle karşı çıkarken ABD, Ukrayna ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı, Rusya’nın işgaline rağmen Kırım’ı Ukrayna toprağı olarak tanımaya devam ediyor.