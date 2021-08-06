İtalyan Robinson'un hayatı 3 ayda değişti: Issız adadan 1+1'e...

Dünya onu "İtalyan Robinson Crusoe" olarak tanıdı. 32 yıl boyunca yaşadığı ve gözü gibi baktığı minik adası Budelli'yi terk etmemek için verdiği mücadeleyle sosyal medyanın sevgilisi haline gelen 82 yaşındaki Mauro Morandi, baskılara dayanamayarak nisan ayında pes etti ve Budelli'den ayrılıp takımadaların en büyüğü olan La Maddalena'da bir apartman dairesine taşınacağını açıkladı. Ama Morandi'nin hikayesi burada bitmedi. İşte film gibi bir hayat hikayesinin son perdesi...

Önce Morandi'nin bugüne kadarki maceralarını bilmeyenler için biz özetle başlayalım. İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Modena şehrinde doğan Morandi, denizci ruhlu bir insandı. Beden eğitimi öğretmenliği yapıyordu ama asıl tutkusu denizdi. Hayattaki en büyük hayali de bir adada yaşamaktı.

80'lerin sonlarında tüketim toplumu, siyasi olaylar vs. sonucu şehir hayatı yaşanmaz hale gelince Polinezya adalarına yerleşmeye karar verdi. Pılısını pırtısını topladı, ailesine veda etti ve 1989 yılında katamaranına atlayıp Güney Pasifik'e hep hayalinde canlandırdığı o muhteşem hayata doğru yola koyuldu.



Budelli

BİR ARIZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Hayatını değiştiren şey de bu yolculuk sırasında yaşandı: Katamaranı arızalandı ve Morandi Akdeniz'in ortasında Sardinya açıklarında kalakaldı.

Teknenin bozulduğu noktaya en yakın yer La Maddalena Takımadaları'ydı. İlk etapta burada biraz çalışıp para biriktirdikten sonra teknesini tamir ettirip yola devam etmeyi düşünmüştü. Ancak biraz daha uzaktaki daha küçük bir adayı görünce hayallerini kurduğu hayat için Polinezya'ya kadar gitmesine gerek kalmadığını anladı.

Gördüğü yer pembe kumlu sahiliyle ünlü minik Budelli'ydi ve tam da bu dönemde adanın bakımını üstlenen görevli emekli olmak üzereydi. Morandi bunu öğrenince ani bir kararla yolculuğuna devam etmekten vazgeçti, teknesini sattı, emekli olan görevlinin yerine adanın bakımını üstlendi ve birkaç ay öncesine kadar adada bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınakta yaşadı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER TANIŞMAYA GELİYORDU

Budelli'nin sahilindeki pembe kumların çalınmasını önlemek amacıyla turistlerin burada zaman geçirmesi ve denize girmesi 90'lı yıllarda yasaklandı. Ancak günübirlik ziyaretçiler tekneyle adaya inip plajın arkasında kalan patikada yürüyüş yapabiliyordu.

Morandi, Budelli'de geçirdiği 32 yıl boyunca adayı sorunlardan korudu, bakımını ve temizliğini üstlendi hatta bir tur rehberi gibi günübirlik ziyaretçilere adanın bitkileri ve hayvanları hakkında bilgiler bile verdi. Bu sayede Daniel Defoe'nun ünlü kahramanı Robinson Crusoe ile özdeşleştirilir ve ünü dilden dile yayılır oldu.

En ilginç misafirleri arasında Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore ile o zamanki sevgilisi Naomi Campbell da bulunuyordu. Çift Morandi'yle yemek yiyebilmek amacıyla adaya gitmiş, Morandi misafirlerine en fazla kahve ikram edebileceğini söylemişti. Bunun üzerine Briatore ve Campbell teşekkür edip adadan ayrılmıştı.



Campbell-Briatore çiftinin 2009'da İstanbul Grand Prix'si öncesi çekilmiş bir fotoğrafı

HAYATIN AKIŞI 2013'TE BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ

Yiyeceği deniz yoluyla ana ada La Maddalena'dan gelen Morandi'nin ışıkları, buzdolabı ve internet bağlantısı ise kendi yaptığı bir güneş enerjisi sistemiyle çalışıyordu. Kış aylarında hiçbir ziyaretçi bulunmayan adada Morandi'nin günleri odun toplamak, okumak ve uyumakla geçiyordu.

2013 yılında Morandi'nin kaderi bir kez daha değişti. Adanın sahibi özel şirket iflas etti ve Budelli'yi satışa çıkardı. Önce Yeni Zelandalı iş adamı Michael Harte adayı almak için teklif sundu. Ancak protestolar ve İtalyan hükümetinin müdahalesiyle Harte adayı alamadı ve iş yargıya intikal etti. 2016 yılında Sardinya mahkemesi adanın yeniden kamu malı haline gelmesine karar verince yönetim La Maddalena Milli Parkı'na devredildi.

Yetkililer adayı bir çevre gözlem ve eğitim parkına çevirme kararı alırken Morandi'nin içinde yaşamakta olduğu sığınakta gerekli izinleri almadan bazı değişiklikler yaptığına ve adadan ayrılması gerektiğine karar verildi. Sonuçta Morandi'ye yine yol göründü.

"GERİ DÖNÜP DE NE YAPACAĞIM?"

Morandi geçen yıl temmuzda Guardian'a, "Doğanın ortasında yaşamaya çok alıştım. Modena'ya dönüp de ne yapacağım. 80'lerindeki diğer insanlar gibi iskambil oynayıp barlara mı gideceğim? Yok artık! Doğaya kötü davranan bir topluma geri dönme fikri benim için çok rahatsız edici. Doğanın sevilmeye ve saygı görmeye ihtiyacı var" demişti.

Morandi, Budelli'den en son 2018'de ayrıldığını Modena'ya gidip ailesini ziyaret ettikten sonra adaya geri döndüğünü de söylemişti.

O tarihte henüz adayı boşaltma tebligatı yapılmamıştı ama Morandi'nin adasında kalabilmesini isteyenler sosyal medya kampanyalarına çoktan başlamıştı. Atılan imzalara, paylaşılan mesajlara, yapılan çağrılara karşın Morandi La Maddalena Milli Parkı'ndan gelen boşaltma baskılarına daha fazla direnemedi ve taşınacağını açıkladı.

O zaman verdiği röportajda Morandi, Modena'ya dönmesinin mümkün olmadığını, onun yerine La Maddalena'da bir apartman dairesine taşınacağını belirterek "Kasabanın dışında yaşayacağım. Merkeze sadece alışveriş için gideceğim. Bunun dışında kalan zamanlarda yine kendi kendime olacağım. Hayatım çok değişmeyecek, yine denizi görebileceğim" diye konuşmuştu.



La Maddalena

ADADAN 1+1 APARTMAN DAİRESİNE…

Guardian gazetesi Morandi'yle La Maddalena'daki yeni hayatına başladıktan üç ay sonra yeniden bir araya geldi.

Bir zamanlar bütün bir adaya evim diyen, Morandi, bugün 1+1 bir apartman dairesinde yaşıyor. Eskiden aylarca kimseyi görmeden yaşarken, bugün etrafı komşularla, dükkanlarla, ışıklı tabelalarla çevrili. Önceden bütün bir gün boyunca nerede olursa olsun kafasını kaldırdığında denizi gören yaşlı adam, şimdi doğru yerde durduğu takdirde karşıdaki binaların arasındaki boşluktan bir deniz parçası görebilirse kendini şanslı sayıyor.

Morandi Guardian'a yaptığı açıklamada, "Sessizliğe çok alışmıştım. Şimdi sürekli bir gürültü var. Müzik, motosikletler, insanlar. O kadar çok dikkatim dağılıyor ki düşünemiyorum bile" diye konuştu.

GAZETECİLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Adadan ayrıldıktan sonra geçen 3 ayda kamuoyunun hayatına duyduğu ilginin azalmasını beklediğini de belirten Morandi, bunun tam tersinin yaşandığını, dünyanın her yerindeki hayranlarından mesajlar almaya devam ettiğini söyledi. Bu mesajların en yenilerinden birinde "Mauro, yalnızlığın üstadı" yazıyordu.

Morandi ayrıca gazetecilerin görüş almak için kendisini aramaya devam ettiğini, hayatını kitap veya film senaryosuna dönüştürmek isteyenlerin de sık sık kapısını çaldığını anlattı.

"Budelli'den ayrıldıktan sonra kimsenin benimle konuşmak istemeyeceğini düşünüyordum" diyen Morandi, "Bilakis siz gazeteciler peşimi bırakmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik merakın neden bu kadar güçlü olduğuyla ilgili soruya da Morandi, "Sanki insanlar kendilerinin asla cesaret edemeyeceği bir şeyi yapmayı bana havale etmişler gibi" yanıtını verdi.



La Maddalena

“FELAKETTİ, KUMSALLAR ALT ÜST OLMUŞTU"

Morandi Budelli'den ayrılmadan önce, milli park yetkilileriyle bir anlaşmaya vardıklarını, kendisine adadaki çalışmalar bittikten sonra bakıcı olarak geri dönebileceğinin söylendiğini de anlattı. Morandi ayrıldıktan hemen sonra başlayacağı bildirilen çalışmalar için harekete geçilmesi yaz aylarını buldu.

Budelli bugün kapalı devre kamera sistemleriyle korunuyor. Yakın zamanda bazı eşyalarını almak için adaya gittiğini belirten Morandi, "Felaketti" diye konuştu. "Kumsallar alt üst olmuştu. Bunun olacağını biliyordum. Ben gittikten sonra turistleri eğitecek hiç kimse kalmadı."

Yine de bugünden geriye baktığında Morandi de Budelli'den ayrılma zamanının gelmiş olabileceğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

"Geçen kış çok sert geçti. Çok fazla yağmur yağdı. Neredeyse hiç güneş çıkmadığından elektrik üretmek çok zor oldu. Üç ay boyunca konserve yiyerek yaşadım. 82 yaşındayım ve orada hayat oldukça büyük bir zorluk haline gelmişti. Bir bacağım sakat ve yürümek gerçekten çok zorlaşmıştı. Kayalardan düşsem kimse bana yardım edemezdi."

BUDELLİ DOSYASINI KAPATTI

Morandi, Budelli'den ayrıldıktan sonra yeni bir hobi edindiğini de söyledi. Bugün La Maddalena'nın mimarisinin fotoğraflarını çekerek oyalanan yaşlı adam bir yandan da Modena'da yaşayan üç kızıyla arasını düzeltmeye çabaladığını anlattı:

"Yaptığım tercihten hiçbir zaman pişman olmadım ama kolay olduğunu da söyleyemem. Budelli'de yaşamaya karar verdiğimde kızlarım birer yetişkindi ve kararımı kabul ettiklerini düşünmüştüm. Gerçeğin öyle olmadığını çok sonra anladım. KızlarımdaN biri benimle 4 yıl konuşmadı. Çok yakın zamanda yeniden konuşmaya başladık."

Morandi, Guardian'a röportaj verdiğ günün ertesinde Modena'ya gitmek için yola çıkacağını da belirterek, "Budelli macerası bitti" diye konuştu.

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