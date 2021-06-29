Dünya şokta! Salgının başından beri ilk kez Kovid-19 verilerini paylaştılar

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini ilk defa açıkladı.

Tanzanya'nın ilk kadın devlet başkanı Hassan, televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "kritik durumda" olan 70 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Hassan, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında 470 milyon dolarlık aşı alacaklarını açıklayan Hassan, Tanzanya'nın COVAX programına da dahil olacağını sözlerine ekledi.

Hassan, salgını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 17 Mart'taki ani ölümü sonrası devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Hayatını kaybeden Tanzanya eski Devlet Başkanı John Magufuli

DEVLET BAŞKANININ ÖLÜMÜNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞILIYOR

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 17 Mart'ta 61 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Magufuli'nin başkent Dar es Selam'daki bir hastanede kalp sorunları nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

Magufuli ölümünden önceki iki hafta boyunca kamuoyu önünde görünmüyordu ve öldüğü yönünde söylentiler başlamıştı.

Muhalif siyasiler devlet başkanının ölmeden önceki hafta Kovid-19'a yakalandığını söylemişlerdi, ancak bu bilgi teyit edilmedi.

Magufuli, Afrika'nın başlıca koronavirüs şüphecilerinden biriydi ve hastalıkla mücadelede dua edilmesini ve bitkisel tedavileri öneriyordu.

Haziran ayı başında açıklanan verilere göre Tanzanya, Kuzey Kore, Haiti, Çad, Burundi ve Eritre ile birlikte dünya genelinde henüz aşılama programına başlamayan 6 ülkeden biriydi.

Verileri açıklayan Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan

DSÖ'DEN TANZANYA'YA ÇAĞRI YAPILMIŞTI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şubat ayında Tanzanya hükümetine "Kovid-19 verilerini yayımlama" çağrısında bulunmuştu. Ghebreyesus, Tanzanya'nın Kovid-19'a karşı aldığı önlemlerle ilgili henüz bilgi vermediğini belirtti.

Bu durumun oldukça endişe verici olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, "Tanzanya'ya Kovid-19 vakalarını bildirmeye başlaması ve verileri paylaşması için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Tanzanya'da halkın bu salgına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

HALKA "BUHAR TEDAVİSİ" ÖNERİLMİŞTİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ile daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyordu.

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