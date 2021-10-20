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Dünya şokta: Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı!

#GUATEMALA#Emekli Askerler#Kongre Baskını
Dünya şokta: Guatemalada emekli askerler kongre binasını bastı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yaşananlar ve ortaya çıkan görüntüler tüm dünyayı adeta şoke etti. İç savaş yılları sırasında görev yaptıkları dönem için hükümetten tazminat talep eden yüzlerce emekli asker güvenlik güçleriyle çatıştı ve kongre binasına baskın düzenledi.

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Dünyanın gözü Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yaşananlar dünyayı şaşkına çevirdi. Bir grup emekli asker kongre binasına baskın yaptı.

Guatemala medyası La Prensa'ya göre, başkentin tarihi merkezinde bir araya gelen emekli askerlerin başlattıkları yürüyüş, günün ilerleyen saatlerinde polisle çatışmaya dönüştü.

Protestolara katılan eski askerlerden bazılarının polise taş atması üzerine güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Dünya şokta: Guatemalada emekli askerler kongre binasını bastı

Gösteriler devam ederken eylemcilerden bir grup, polisin karşı koymasına rağmen Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi.

Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.

Ulusal Umut Birimi (UNE) partisi milletvekilli Carlos Barreda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'de kapana kısılmış meslektaşlarımız var. Güvenlik güçleri, acilen duruma müdahale etmeli." ifadesini kullandı.

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KONGRE'DEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığı bildirildi.

Dünya şokta: Guatemalada emekli askerler kongre binasını bastı

Protestoculardan bazılarının gözaltına alındığını duyuran bakanlık, eylemcilerden kanunlara saygı duymasını istedi.

İÇ SAVAŞ YILLARI

Guatemala'da 1960-1996 iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler, kendileri için maddi tazminat sağlayan yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmesini talep ediyor.

Dünya şokta: Guatemalada emekli askerler kongre binasını bastı

Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için tazminat yasası var, ancak silahlı kuvvetlere mensup kişileri kapsamıyor. Resmi rakamlara göre iç savaş döneminde 300 bin asker görev yaptı.

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