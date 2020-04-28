Dünya silahlanma yarışında hızlandı

Böylece küresel çapta silahlanma harcamalarında son 10 yılın en büyük artışı yaşanmış oldu. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre durum şöyle:

Küresel harcamalar toplamının yüzde 62’sinden sorumlu beş ülke, ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan oldu.

ABD’nin harcamaları yüzde 5.3 artarak 732 milyar dolara, ikinci sıradaki Çin’in harcamaları yüzde 5.1 artarak 261 milyar dolara yükseldi.

Türkiye, en çok askeri harcama yapan ülkeler sıralamasında 16’ncı sırada yer aldı. Türkiye’nin askeri harcamaları, 2010-19 döneminde yüzde 86 artarak 20.4 milyar dolara ulaştı.