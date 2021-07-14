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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-Fotoğraf: Dainik Bhaskar Gazetesi
Haber Giriş: 14.07.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Dünya şaşkına döndü! Ayda 25, yılda 300 gün uyuyor

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Dünya şaşkına döndü! Ayda 25, yılda 300 gün uyuyor

Nadir hastalıklar ve bu hastalıklar sonucu ortaya çıkan belirtiler ortaya oldukça tuhaf durumlar çıkarabiliyor. Bunun son örneği ise Hindistan'ın Nagaur şehrinde yaşandı. Çok nadir görülen bir tür hastalığa yakalanan talihsiz adam zamanının neredeyse tamamını uyuyarak geçiriyor.

42 yaşında bir Hindistan vatandaşı olan Purkharam adlı adam yaşantısıyla duyanı adeta şaşkına çeviriyor. Hindistan basınına konu olan ve sosyal medya yoluyla tüm dünyada duyulan bu tuhaf olduğu kadar üzüntü verici hikâyenin manşetlere taşınmasının son derece ilginç bir sebebi var.

'Hipersomnia' ya da hiper uyku durumu olarak da bilinen nadir hastalığı yüzünden yıllardır hayatını büyük oranda uyuyarak geçiren adam Hint mitolojisinde yer alan ve sürekli uyumakla cezalandırılan 'Kumbhakarna' adlı tanrısal figüre benzetiliyor.

23 yıl önce eksen hipersomnia olarak bilinen nadir bir uyku bozukluğu hastalığına yakalanan Purkharam’ın uykuya daldığında 20 ila 25 gün kesintisiz uyuduğu söyleniyor.

Dünya şaşkına döndü Ayda 25, yılda 300 gün uyuyor
Purkharam, Dainik Bhaskar muhabirinin yanında uyurken

Uyuduğunda uyanmakta zorlanan adam sahip olduğu bakkal dükkanını ayda sadece 5 gün açık tutabiliyor. Çalışamadığı gibi yemek yemek, giyinmek, yıkanmak gibi günlük aktivitelerini de gerçekleştiremeyen talihsiz adamın tüm bu ihtiyaçları ailesi tarafından gideriliyor.

Sağlık bir yetişkin günde 6-8 saat arası uyurken uykuya daldıktan sonra bir daha uyanamayan Purkharam ayın 25 gününü uykuda geçiriyor. Bunu yıla vurunca da  Purkharam'ın uykuda geçirdiği gün sayısı 300 oluyor.

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Ailesinin, Dainik Bhaskar gazetesine yaptığı açıklamaya göre Purkharam, hastalığının ilk yıllarında ayda 7-8 gün kesintisiz uyurken yıllar içinde giderek ağırlaşan durumu yüzünden bu süre ayda 25 güne kadar çıkmış.

Haberde sürekli uyuduğu için adeta hayatını yaşayamayan Purkharam'ın bu hastalıktan kaynaklı ağır baş ağrısı gibi semptomlar da yaşadığı ve tedaviye rağmen bir türlü iyileşemediği detayları da yer alıyor.

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