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Dünya şaşkın: Belçika’da 2 su aygırı Kovid-19’a yakalandı

#Belçika#Su Aygırı #Kovid-19
Dünya şaşkın: Belçika’da 2 su aygırı Kovid-19’a yakalandı

Belçika’nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesindeki 2 su aygırının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Belçika’da su aygırları Kovid-19’a yakalandı. Antwerp kentinde yer alan hayvanat bahçesinde bulunan 14 yaşındaki Imani ve 41 yaşındaki Hermien adlı 2 su aygırının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Su aygırların virüsü nasıl kaptıkları henüz bilinmezken, hayvanların karantinaya alındığı açıklandı. Yetkililer, su aygırlarının burun akıntısı dışında sağlık durumlarının iyi olduğunu aktararak, Imani ve Hermien’e yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkana kadar hayvanat bahçesindeki kısıtlamaların sıkılaştırıldığını açıkladı.

Su aygırlarının burunları genellikle ıslak olmalarına rağmen veterinerler, hayvanların burunlarındaki akıntıyı fark etmesinin ardından Kovid-19 testi yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Dünya şaşkın: Belçika’da 2 su aygırı Kovid-19’a yakalandı

SU AYGIRLARINDAKİ İLK KOVİD-19 VAKASI OLABİLİR

Antwerp Hayvanat Bahçesi Veterineri Francis Vercammen yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla, bu türler arasında kaydedilen ilk bulaş. Dünya genelinde bu virüs çoğunlukla büyük maymunlarda ve kedigillerde görüldü" dedi.

Bu haftanın başlarında Kanada ise, vahşi olarak tanımlanan 3 geyikte Kovid-19 tespit edildiğini doğrulamıştı.

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#Belçika#Su Aygırı #Kovid-19

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