Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

ABD'li genç büyükusta Hans Moke Niemann, geçtiğimiz hafta pazartesi günü katıldığı çevrimiçi satranç turnuvasında dünya şampiyonu Magnus Carlsen'le karşı karşıya geldi.

Niemann müsabakayı iki geleneksel piyon hamlesiyle açtı. Norveçli rakibinin satranç kitaplarında bile görülmemiş karşı hamlesi ise herkesi şoke etti: Carlsen ikinci hamlesinde hiçbir açıklama yapmadan müsabakadan çekildi.

Ancak profesyonel satranç dünyasını yakından takip edenler Carlsen'in bu kararının buzdağının suyun üzerindeki kısmı olduğunu farkındaydı. Zira dünyanın en elit beyinlerinin oluşturduğu satranç camiası, neredeyse 1 aydır çok büyük bir skandalla çalkalanıyor.

Dilerseniz önce en başa dönelim "Ne olmuştu?" sorusuna bir yanıt verelim.

Her şey Eylül'ün ilk haftasında Carlsen'in ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde gerçekleşen Sinquefield Kupası'nda Niemann'a karşı oynadığı müsabakayı kaybetmesiyle başladı. Ondan önceki 53 maçında yenilmemiş olan Carlsen, bu mağlubiyetten birkaç saat sonra daha da şaşırtıcı bir şey yaparak turnuvadan tamamen çekildiğini duyurdu.

HİLE İDDİALARI HIZLA YAYILDI

New York'ta yaşayan bir lise öğrencisi olan Niemann maçtan sonra yaptığı açıklamada, bu galibiyetin hızlı ilerleyişinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bana karşı kaybetmek dünya şampiyonu için utanç verici olsa gerek. Onun için üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Carlsen çekilme kararının gerekçesine dair net bir açıklama yapmasa da satranç dünyası satır aralarını okuma konusunda oldukça hızlı davrandı. Carlsen'in Niemann'ın maçta hile yapmasına tepki olarak böyle hareket ettiği iddiaları kısa süre içinde hızla yayıldı.

Örneğin dünya klasmanında 6'ncı sırada yer alan ABD'li büyükusta Hikaru Nakamura, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Bence Magnus, Hans'ın hile yaptığını düşünüyor" derken suçlamaların "kanıtlanmadığını" belirtiyordu.

İlerleyen günlerde camiadaki birçok kişinin spekülasyonlarıyla dahil olduğu dev bir skandal patlak verdi.

MOURINHO'NUN VİDEOSUYLA HER ŞEYİ ANLATTI

Carlsen'in 5 Eylül'de paylaştığı bir tweet de alevleri körükledi. Carlsen'in "Turnuvadan çekildim, Saint Louis Satranç Kulübü'nde oynamaktan her zaman zevk aldım ve gelecekte geri dönmeyi umuyorum" şeklindeki tweet'inin ekindeki minik video çok şey anlatıyordu. Videoda ünlü teknik direktör Jose Mourinho, bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor ve hakemlerin takımına karşı aldığı kararlardan duyduğu memnuniyetsizliği, "Konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşursam başım büyük derde girer" sözleriyle ifade ediyor.

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u