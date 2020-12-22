Dünya Sağlık Örgütü'nden, Türkiye'ye övgü!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Kovid-19 kapsamında alınan önlemlerden övgüyle bahsettiğini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Kovid-19 kapsamında alınan önlemlerden övgüyle bahsettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSÖ, Türkiye’de huzurevlerinde Kovid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdi: "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını, Kovid-19’dan korudu" başlığı ile hazırlanan çalışmada, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve 6 hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı kaydedildi.
Türkiye'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda, yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle