Dünya Sağlık Örgütü'nden, Türkiye'ye övgü!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Kovid-19 kapsamında alınan önlemlerden övgüyle bahsettiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSÖ, Türkiye’de huzurevlerinde Kovid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdi: "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını, Kovid-19’dan korudu" başlığı ile hazırlanan çalışmada, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve 6 hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı kaydedildi.

Türkiye'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda, yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.