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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 07.01.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü'nden mutant virüslerle ilgili dikkat çeken açıklama

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Dünya Sağlık Örgütü'nden mutant virüslerle ilgili dikkat çeken açıklama
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Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘Yeni keşfedilen koronavirüs türlerinin getirdiği endişe verici durumla başa çıkmak için yapmamız gereken çok fazla şey var.’ açıklaması yapıldı.

AFP'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da hem vakaların artması hem de Kovid-19'un yeni türlerinin ortaya çıkmasını ‘salgının seyrinde bir dönüm noktası.’ olarak nitelendirdi.

Kluge İngiltere’de ortaya çıkan mutan koronavirüse atıfta bulunarak, ‘Bu endişe verici bir durum, bu da kısa bir süre için yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız ve bazı ülkelerde dik dikey çizgiyi düzleştirebileceğimizden emin olmak için halk sağlığı ve sosyal önlemleri yoğunlaştırmamız gerektiği anlamına geliyor.’ dedi

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