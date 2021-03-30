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Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş açıklama

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Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ üyesi devletlere yaptığı duyuruda, Çin'in Vuhan kentinde Covid-19 virüsünün kökenini araştıran uzmanların çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Çin'e giden ve viroloji laboratuvarını inceleyen ekibin dün sızan taslağında koronavirüse sahip yarasalardan virüs kapmış hayvanların virüsü insanlara bulaştırma olasılığının bulunduğu belirtilirken, virüsün laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Çin'e giden uzmanlarımız Kovid-19'un kökeni hakkında yaptığı araştırmalarda bir laboratuvar sızıntısının düşük olduğu sonucuna varmış olsa bile, uzmanlarımızın konunun daha derinine inerek daha fazla araştırma yapması gerekiyor' dedi.

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VERİLERE ERİŞİMDE ZORLUK YAŞADIK

Ghebreyesus ayrıca Çin'e giden uzmanların görevleri sırasında ham verilere erişim sorunu yaşadığının altını çizerek, 'Gelecekte birlikte yapacağımız çalışmaların kapsamlı verileri içermesini bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Mart ayının ilk günlerinde, Çin'e giden ekipteki bazı uzmanlar kovid-19'un kökenini araştırmak için yetkilendirmede sorun yaşadıklarını ve araştırma sürecinde bağımsız olmadıklarını belirten açık bir mektup yayınlamışlardı

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