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Dünya Sağlık Örgütü'nden acil uyarı! 'Ölümcül seviyede'

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#Dünya Sağlık Örgütü#Sudan Virüsü#Ölümcül Virüs
Dünya Sağlık Örgütünden acil uyarı Ölümcül seviyede
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 17:42

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül Sudan virüsünün dünya çapında yayıldığını ve hızla ölümlere neden olduğunu açıkladı. Uganda'da bir hemşirenin hayatını kaybetmesiyle başlayan salgında, 14 kişiye virüs bulaştı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, virüsün Ebola'ya benzer semptomlarla ölümcül sonuçlara yol açtığını belirterek acil önlem çağrısında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan virüsü olarak bilinen virüsün dünya çapında yayıldığını ve bulaştığı kişileri hızla öldürdüğünü belirterek uyarı yayınladı.

Virüs, Uganda'da yaşayan 32 yaşındaki bir hemşirenin hayatını kaybetmesinin ardından tespit edildi. Yapılan açıklamada, hemşirenin ailesinde virüsün bulaştığı kişiler olduğu bildirildi.

30 Ocak 2025 tarihinde açıklanan vakaların ardından toplamda 14 kişide virüs tespit edildi. 2 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği doğrulanırken, 2 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünden acil uyarı Ölümcül seviyede

DSÖ: VİRÜS ÖLÜMCÜL SEVİYEDE

DSÖ tarafından yapılan uyarıda, virüsün ölümcül seviyede olduğu belirtildi.

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DSÖ, virüsün bulaştığı kişilerde ateş, karın ağrısı, yorgunluk, halsizlik, boğaz ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, bölgesel kanama, ekimozlar (morluklar), böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği görülebileceğini vurguladı.

Ayrıca, virüs kaynaklı katarakt ve üveit (göz iltihabı) ile merkezi sinir sisteminde kalıcı enfeksiyon ortaya çıkabileceğinin altı çizildi.

DSÖ, hastalığın kişiden kişiye kan, vücut sıvıları ve yüzeyine virüs bulaşan cisimlerle doğrudan temas yoluyla bulaştığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünden acil uyarı Ölümcül seviyede

"EBOLA'YA BENZİYOR"

Sudan virüsü, ilk kez 1976 yılında ortaya çıktı ve dokuzuncu kez salgına sebep oldu. Son olarak 2022 yılında ortaya çıkan salgında 164 vaka görülürken, 77 kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, Sudan virüsünün Ebola'ya çok benzediği değerlendirmesinde bulundu. Her iki virüs de yüksek ölüm oranlarına sahip ve benzer semptomlara neden oluyor.

DSÖ, virüsün yayılmasını önlemek için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

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#Dünya Sağlık Örgütü#Sudan Virüsü#Ölümcül Virüs

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