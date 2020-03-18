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Haber Giriş: 18.03.2020 - 21:39,Son Güncelleme:/

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Ve başladı

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Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Ve başladı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs’e karşı aşının ilk testlerinin başladığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, “hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Kovid-19’a karşı aşının ilk testlerine başlandığını” duyurdu.

Ghebreyesus, “Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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