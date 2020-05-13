MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus, Afganistan'da hastaneye düzenlenen saldırıya kınadı
GeriDünya Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus, Afganistan'da hastaneye düzenlenen saldırıya kınadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 20:01,Son Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus, Afganistan'da hastaneye düzenlenen saldırıya kınadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus, Afganistan'da hastaneye düzenlenen saldırıya kınadı
Abone Olgoogle-news

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıdan "şok olduğunu" ve "dehşete düştüğünü" söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, "Dünya hemşireleri kutlarken, Afganistan'da Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait bir hastaneye yapılan saldırının hemşirelerin, annelerin ve bebeklerin ölümüne yol açmasını duymakta şok oldum ve dehşete kapıldım. Siviller ve sağlık çalışanları asla hedef olmamalı." dedi.

Ghebreyesus, dünyanın sağlık ve barışa ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ülkeleri "küresel ateşkes" ve "barışa" öncelik vererek Kovid-19 salgınını sonlandırmaya davet etti.

"Ateşkes olmadan her gün daha fazla insan gereksiz yere ölüyor." diyen Ghebreyesus, Afganistan'daki saldırıda hayatını kaybedenler de dahil, dünya genelindeki hemşire ve sağlık çalışanları için 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde 3 saldırgan tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmiş, 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle