Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Koronada rekor

DSÖ verilerine göre, geçen cuma günü 1 günde kayda geçen küresel yeni koronavirüs vaka sayısı 292 bin 527 olarak tespit edildi. En büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da yaşandı. Aynı gün, bu dört ülkede korona kaynaklı toplam can kaybı da 6 bin 812 oldu. Temmuz ayında günlük ölü sayısı, ortalama 5 bin 200 olarak kayıtlara geçti. Haziran’da ise bu sayı 4 bin 600’dü. Dünya genelindeki artış, ülkeleri de harekete geçiriyor.

1 GÜNDE 57 BİNDEN FAZLA VAKA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson “Frene basmamız gerekiyor” diyerek ülkedeki kısıtlamaları gevşetmeyi erteledi. Ülkede korona vakalarının artmaya başladığını söyleyen Johnson, bu nedenle bowling salonları, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekânların açılmasının en az 15 Ağustos’a kadar ertelendiğini açıkladı. Söz konusu bu mekânlar,

1 Ağustos, yani dün itibarıyla açılacaktı. Temmuz ayında ABD’de, 10 gün COVID-19’a bağlı ölümler bini geçti. Hindistan ve Japonya’da da, günlerdir rekor üstüne rekor kaydediliyor. Dün son 1 günde, Hindistan’da 57 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

JAPONYA PFİZER İLE ANLAŞTI

JAPONYA, ABD’li ilaç devi Pfizer ile koronavirüs aşısı için anlaştı. Buna göre, Pfizer aşı geliştirmeyi başarırsa, 2021’in haziran ayı sonuna kadar Japonya’ya 120 milyon doz aşı temin edecek. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir kişiye iki kez uygulanması gereken aşıdan 60 milyon kişi faydalanacak” diye konuştu. Hükümetin

Pfizer ile nihai bir sözleşme için görüşmeleri hızlandıracağını belirten Kato, aşı temini için ne kadar ödeme yapılacağını açıklamadı.