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Güney Kore'deki şampiyonada tırmanışını saçı açık şekilde gerçekleştiren İranlı sporcu Elnaz Rekabi, başörtüsünü yanlışlıkla düşürdüğünü söyledi.

Rekabi'nin ailesi ve arkadaşları Pazartesi günü, tırmanışın ardından, bir İranlı yetkili ile görüştüğünü söyleyen sporcuyla daha sonra iletişim kuramadıklarını açıklamıştı. Ailesi Rekabi'nin güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti.

TAHRAN'A DÖNDÜ

Bugün İran'ın Seul Büyükelçiliği Rekabi'nin Tahran'a döndüğünü açıkladı.

Açıklamada "Elnaz Rekabi, Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın bitmesiyle Salı sabahı İran'a gitmek üzere Seul'den ayrıldı. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Elnaz Rekabi hakkında çıkan bütün sahte haber, yalan ve yanlış bilgileri kesinlikle reddediyor" denildi.

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Rekabi'nin başörtüsüz, at kuyruğu şeklindeki saçlarıyla tırmanış yapması, İran'daki protestolara destek verdiği şeklinde yorumlanmış ve İran'a erken gönderildiği belirtilmişti.

BBC Farsça servisinden Rana Rahimpour, Rekabi'nin doğrudan İran'da bir hapishaneye gönderildiğinin düşünüldüğünü belirtmişti.

AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTI

Ancak Instagram'dan başörtüsünü yanlışlıkla düşürdüğünü açıklayan Rekabi, İran'a da takımıyla birlikte geri döndüğünü ekledi, herkesi telaşlandırdığı için özür diledi.

Erkek kardeşinin Tasnim haber ajansı tarafından aktarılan konuşmasına göre, Rekabi "İran milli takım formasıyla yarışmaya devam edecek".

İki yıl önce İranlı satranç hakemi Shohreh Bayat, kendisinin Şanghay'daki Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'ndaki saçı açık halini gösteren fotoğrafların paylaşılmasının ardından ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

Bayat, başını örttüğü konusunda ısrar etmiş ancak İran'a geri dönmesi durumunda gözaltına alınabileceği konusunda uyarılınca İngiltere'ye giderek sığınma talep etmişti. MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI

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Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Ülke genelindeki gösterilerde şu ana kadar Gilan eyaletinde 739, Mazenderan Eyaleti’nde 450, İlam kentinde 180 ve Lorestan Eyletinde ise 120 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.





Tahran Emniyet Müdürlüğü MAHSA AMİNİ’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

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İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.