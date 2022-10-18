Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dünya saçı açık yarışan İ﻿ranlı sporcuyu konuşuyor... İlk kez konuştu, açıklaması şaşırttı!

Güncelleme Tarihi:

#Elnaz Rekabi#İran#Mahsa Amini
Dünya saçı açık yarışan İ﻿ranlı sporcuyu konuşuyor... İlk kez konuştu, açıklaması şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 17:01

Güney Kore'de katıldığı Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nda saçı açık yarışan İranlı sporcu, günlerdir dünya kamuoyunun en çok konuşulan olaylarındandı. Ortadan kaybolduğu düşünülen sporcu ilk kez konuştu...

Haberin Devamı

Güney Kore'deki şampiyonada tırmanışını saçı açık şekilde gerçekleştiren İranlı sporcu Elnaz Rekabi, başörtüsünü yanlışlıkla düşürdüğünü söyledi.

Rekabi'nin ailesi ve arkadaşları Pazartesi günü, tırmanışın ardından, bir İranlı yetkili ile görüştüğünü söyleyen sporcuyla daha sonra iletişim kuramadıklarını açıklamıştı. Ailesi Rekabi'nin güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti.

TAHRAN'A DÖNDÜ

Bugün İran'ın Seul Büyükelçiliği Rekabi'nin Tahran'a döndüğünü açıkladı.

Açıklamada "Elnaz Rekabi, Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın bitmesiyle Salı sabahı İran'a gitmek üzere Seul'den ayrıldı. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Elnaz Rekabi hakkında çıkan bütün sahte haber, yalan ve yanlış bilgileri kesinlikle reddediyor" denildi.

Dünya saçı açık yarışan İ﻿ranlı sporcuyu konuşuyor... İlk kez konuştu, açıklaması şaşırttı
Rekabi'nin başörtüsüz, at kuyruğu şeklindeki saçlarıyla tırmanış yapması, İran'daki protestolara destek verdiği şeklinde yorumlanmış ve İran'a erken gönderildiği belirtilmişti.

Haberin Devamı

BBC Farsça servisinden Rana Rahimpour, Rekabi'nin doğrudan İran'da bir hapishaneye gönderildiğinin düşünüldüğünü belirtmişti.

Gözden Kaçmasın

Parisi dehşete düşüren cinayet... Detayları açığa çıktı:12 yaşındaki kızı öldürüp kutuya koymuşlarParis'i dehşete düşüren cinayet... Detayları açığa çıktı:12 yaşındaki kızı öldürüp kutuya koymuşlar!Haberi görüntüle

AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTI

Ancak Instagram'dan başörtüsünü yanlışlıkla düşürdüğünü açıklayan Rekabi, İran'a da takımıyla birlikte geri döndüğünü ekledi, herkesi telaşlandırdığı için özür diledi.

Erkek kardeşinin Tasnim haber ajansı tarafından aktarılan konuşmasına göre, Rekabi "İran milli takım formasıyla yarışmaya devam edecek".

İki yıl önce İranlı satranç hakemi Shohreh Bayat, kendisinin Şanghay'daki Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'ndaki saçı açık halini gösteren fotoğrafların paylaşılmasının ardından ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

Bayat, başını örttüğü konusunda ısrar etmiş ancak İran'a geri dönmesi durumunda gözaltına alınabileceği konusunda uyarılınca İngiltere'ye giderek sığınma talep etmişti.

Dünya saçı açık yarışan İ﻿ranlı sporcuyu konuşuyor... İlk kez konuştu, açıklaması şaşırttı
MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI

Haberin Devamı

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Ülke genelindeki gösterilerde şu ana kadar Gilan eyaletinde 739, Mazenderan Eyaleti’nde 450, İlam kentinde 180 ve Lorestan Eyletinde ise 120 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Tahran Emniyet Müdürlüğü MAHSA AMİNİ’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

Haberin Devamı

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gözden Kaçmasın

Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı böyle dövdüJapon dağcı kendisine saldıran ayıyı böyle dövdü!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elnaz Rekabi#İran#Mahsa Amini

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi
Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradonanın gerçek hikâyesi...

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradona'nın 'gerçek' hikâyesi...

#Alexander Lopez
Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi
Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradonanın gerçek hikâyesi...

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradona'nın 'gerçek' hikâyesi...

#Alexander Lopez
Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci