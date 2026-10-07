Dünya Rusya’dan ‘veba’ yanıtı bekliyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya’dan izahat talep etti.

NE OLMUŞTU

Rusya’yı şoke eden haberler eylül sonlarında başladı. Enstitüde çalışan 28 yaşındaki Darya Şipilova , veba bakterisi içeren kabı düşürerek kırmış ancak yönetime haber vermemişti. Aradan 24 saat geçtiğinde ciddi akciğer yetmezliği ile hastaneye kaldırılan genç kadın 2 Ekim gecesi hayatını kaybetmişti.

Yaşananlarla ilgili resmi açıklamalar kesilirken, bölgedeki karantina genişletildi. Yerel aktivistlere göre enstitüdeki 60 görevlinin tamamı karantinaya alınmış durumda. Şehirdeki tüm hastaneler ziyarete kapatıldı. Güvenlik güçleri ise hayatını kaybeden Şipilova ile temas etmiş herkesin izini sürerek izole etmeye çalışıyor.