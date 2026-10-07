×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dünya Rusya’dan ‘veba’ yanıtı bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Sibirya#Bulaşıcı Hastalıklar
Dünya Rusya’dan ‘veba’ yanıtı bekliyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 07:00

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk şehrinde Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde bir laboratuvar görevlisinin elindeki beheri düşürmesiyle etrafa saçılan veba bakterisinin yayılması sadece Rusya’yı değil, dünyayı endişelendirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya’dan izahat talep etti.

NE OLMUŞTU

Rusya’yı şoke eden haberler eylül sonlarında başladı. Enstitüde çalışan 28 yaşındaki Darya Şipilova , veba bakterisi içeren kabı düşürerek kırmış ancak yönetime haber vermemişti. Aradan 24 saat geçtiğinde ciddi akciğer yetmezliği ile hastaneye kaldırılan genç kadın 2 Ekim gecesi hayatını kaybetmişti.

Yaşananlarla ilgili resmi açıklamalar kesilirken, bölgedeki karantina genişletildi. Yerel aktivistlere göre enstitüdeki 60 görevlinin tamamı karantinaya alınmış durumda. Şehirdeki tüm hastaneler ziyarete kapatıldı. Güvenlik güçleri ise hayatını kaybeden Şipilova ile temas etmiş herkesin izini sürerek izole etmeye çalışıyor.

Gözden KaçmasınÜç yıllık soykırımın arkasındaki gerçek; Siyonist Netanyahu 7 Ekim’i biliyordu soykırım için engellemediÜç yıllık soykırımın arkasındaki gerçek; Siyonist Netanyahu 7 Ekim’i biliyordu soykırım için engellemediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Sibirya#Bulaşıcı Hastalıklar

BAKMADAN GEÇME!