Dünya bu kahramanı konuşuyor: Rayan'ı kurtarmak için çıplak elleri ile kazdı... 32 metrelik kuyuda can veren Faslı çocuk bugün toprağa verilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterler#Koronavirüs
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
İçişler Bakanlığı açıkladı Isparta Valiliğinde geçici görev değişikliğiİçişler Bakanlığı açıkladı! Isparta Valiliği'nde geçici görev değişikliği#Isparta Valisi
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
Dünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdıDünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdı!#Rayan
Bir yıl ajanlık eğitimi aldı... Dünyası başına yıkıldıBir yıl ajanlık eğitimi aldı... Dünyası başına yıkıldı!#ABD
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacakBakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacak#Gençlik Ve Spor Bakanı
Sosyal medyada yeni akım... Uyardı Ölüme kadar götürebilirSosyal medyada yeni akım... Uyardı! Ölüme kadar götürebilir#İstanbul
Yastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta uyutmaya çalışıyorYastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta 'uyutmaya' çalışıyor!#Yastık Savaşı
Adı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldiAdı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldi#Kylie Jenner
Başkent felç oldu... Son çare OHALBaşkent felç oldu... Son çare OHAL!#KANADA
Artık kimse ona yuva yıkan kadın diyemeyecekArtık kimse ona 'yuva yıkan kadın' diyemeyecek#Camilla Parker Bowles
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuaiden flaş kararDünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuai'den flaş karar#Peng Shuai
HABERLERDünya Haberleri

Dünya bu kahramanı konuşuyor: Rayan'ı kurtarmak için çıplak elleri ile kazdı... 32 metrelik kuyuda can veren Faslı çocuk bugün toprağa verilecek

#Rayan#Fas#Dünya
Dünya bu kahramanı konuşuyor: Rayanı kurtarmak için çıplak elleri ile kazdı... 32 metrelik kuyuda can veren Faslı çocuk bugün toprağa verilecek

Fas’ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü’nde günlerdir süren bekleyiş üzücü haber ile sonuçlanmış, 1 Şubat Salı günü 32 metrelik sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan'dan acı haber gelmişti. Rayan'ın köyünde ise cenaze hazırlıkları başladı. Bugün ailesine teslim edilecek olan cenaze kazanın meydana geldiği Ighrane köyünde toprağa verilecek. Öte yandan kurtarma çalışmaları sırasında Rayan'a ulaşabilmek için çıpğlak elleri ile toprağı kazan işçinin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Haberin Devamı

Fas, düştüğü kuyudan günlerce mahsur kalan Rayan Awram'a ağlıyor.

5 yaşındaki Rayan, yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmalarının 5. Gününde düştüğü 32 metrelik kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarılmış ancak tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamamıştı.

Günlerce dünya gündeminde kalan Rayan bugün toprağa verilecek. Bir aile ferdi AFP haber ajansına Rayan'ın cesedinin başkent Rabat'taki bir askeri hastaneye nakledildiğini söyledi.

Dünya bu kahramanı konuşuyor: Rayanı kurtarmak için çıplak elleri ile kazdı... 32 metrelik kuyuda can veren Faslı çocuk bugün toprağa verilecek

Otopsi sonucu henüz açıklanmazken, il temsilcisi Abderahim Bouazza ve bir akrabası, cenazesinin bugün ailenin kazanın meydana geldiği Ighrane köyünde kaldırılacağını söyledi.

Ülke basınına konuşan bir akraba ise 'Bu sabah köyde sessizlik korkunç' dedi.

Haberin Devamı

KAHRAMAN İLAN ETTİLER: ÇIPLAK ELLERİ İLE KAZDI

Kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayan' kurtarmaya çalışan bir işçi, üç gün boyunca toprağı elleriyle kazdı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görünler kısa sürerede viral olurken Bwa Sahraoui isimli işçi kahraman ilan edildi.

Sadece 45 santimetre genişliğindeki kuyu, çocuğa doğrudan ulaşılamayacak kadar dardı ve bu alanı genişletmek çökme riskinden dolayı çok riskli kabul edildi.

Dünya bu kahramanı konuşuyor: Rayanı kurtarmak için çıplak elleri ile kazdı... 32 metrelik kuyuda can veren Faslı çocuk bugün toprağa verilecek

Bu nedenle toprak işleyicileri tepeye geniş bir eğim ve ardından ona yan taraftan ulaşmak için yatay bir bağlantı tüneli kazdı.

Ancak yerel yetkililer, sondaj ekiplerinin kırılgan toprağı çocuğun üzerine çökebileceğini belirterek kazı çalışmasının elle yapıldığını açıklamıştı.

Yaklaşık 500 kişilik Ighrane köyü, Fas'ın Rif Dağları'nda bulunuyor.

Tarımın ana geçim kaynağı olduğu bölge mahsulünü sulamak için kullanılan derin kuyulara ev sahipliği yapıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rayan#Fas#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı