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Dünya rahat bir nefes almÄ±ÅŸtÄ±... DSÖ'den flaÅŸ uyarÄ± geldi!

#Koronavirüs#Varyant#DSÖ
DÃ¼nya rahat bir nefes almÄ±ÅŸtÄ±... DSÃ–den flaÅŸ uyarÄ± geldi

Omicron'un daha Ã¶nceki varyantlara gÃ¶re daha bulaÅŸÄ±cÄ± ancak daha az Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'Omicron salgÄ±nÄ±n sonunu mu getirecek' sorusu yÃ¼ksek sesle sorulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼nyaya umut olan bu ihtimal DSÃ–'den gelen uyarÄ±lar sonrasÄ± bir kez daha rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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2 yÄ±ldÄ±r koronavirÃ¼sÃ¼n penÃ§esinde olan dÃ¼nya son dÃ¶nemde Omicron ile mÃ¼cadele ediyor.

Delta varyantÄ±ndan kat kat daha bulaÅŸÄ±cÄ± olan Omicron dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda vaka satÄ±larÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸa neden oluyor.

Ancak Omicron'un Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± dÃ¼nyayÄ± umutlandÄ±rÄ±yor. Pek Ã§ok kiÅŸi bunun sÃ¼rÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na neden olacaÄŸÄ± iddiasÄ± ile 'Omicron salgÄ±nÄ±n sonunu mu getirecek' sorusunu sorarken DSÃ–'den yeni aÃ§Ä±klamalar geldi.

Son dÃ¶nemde sÄ±kÃ§a dile getirilen 'Kovid-19 ile grip ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi yaÅŸamalÄ±yÄ±z' iddiasÄ±na yanÄ±t veren DSÃ–'nÃ¼n Covid-19 Ã¶zel elÃ§isi Dr David Nabarro, 'Bu harika tahminleri yapan insanlarÄ±n benim ve DSÃ–'deki meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n bilmediÄŸi neyi bildiklerini merak ediyorum' dedi.

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Son dakika: Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatSon dakika: Resmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!Haberi görüntüle

OMICRON SON DEÄžÄ°L: YENÄ° MUTASYONLAR Ã‡IKABÄ°LÄ°R

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Ä°ngiliz Sky News'e konuÅŸan Nabarro ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;

'Bu hala Ã§ok tehlikeli bir virÃ¼s. AyrÄ±ca mutasyona uÄŸrayabilir ve varyantlar oluÅŸturabilir. DolayÄ±sÄ±yla bunun grip gibi ya da gerÃ§ekten baÅŸka bir ÅŸey gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiyoruz.'

Avrupa'daki Ã¼lkeler iÃ§in pandeminin sonunun gÃ¶rÃ¼nÃ¼p gÃ¶rÃ¼nmediÄŸi sorulduÄŸunda, Dr Nabarro ÅŸu cevabÄ± verdi;

'Son gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, ancak oraya varmak ne kadar sÃ¼rer? Yolda ne gibi zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z? Bunlar hiÃ§birimizin cevaplayamayacaÄŸÄ± sorular Ã§Ã¼nkÃ¼ bu virÃ¼s bize zorluklar ve sÃ¼rprizler sunmaya devam ediyor.'

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DÃ¼nya rahat bir nefes almÄ±ÅŸtÄ±... DSÃ–den flaÅŸ uyarÄ± geldi

DAHA BULAÅžICI AMA DAHA HAFÄ°F!

Ã–te yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarÄ±na kÄ±yasla daha bulaÅŸÄ±cÄ± ancak daha hafif olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde.

Omicron varyantÄ±nÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k ÅŸiddette seyretmesi hem bu varyantÄ±n Ã¶zelliklerine, hem de aÅŸÄ± ve enfeksiyon sayesinde artan baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa baÄŸlanÄ±yor.

Londra'daki Imperial College'da yapÄ±lan analizler, Omicron mutasyonlarÄ±nÄ±n onu Delta varyantÄ±na gÃ¶re daha hafif bir virÃ¼s haline getirdiÄŸini gÃ¶steriyor.

KoronavirÃ¼se karÅŸÄ± hiÃ§bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k olmamasÄ± halinde, delta varyantÄ±na kÄ±yasla Omicron varnatÄ±nda hastanenin acil servisine baÅŸvurma ihtimali yÃ¼zde 11 daha az. Ancak aÅŸÄ± ve enfeksiyon seviyesi yÃ¼kseldiÄŸi iÃ§in bu durum artÄ±k daha az kiÅŸi iÃ§in geÃ§erli.

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Erken sonuÃ§lar geldi: Omicronda sÃ¼per baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k mÃ¼jdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k' müjdesi!Haberi görüntüle

NÃ¼fus iÃ§inde geliÅŸen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k durumu da gÃ¶zetildiÄŸinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yÃ¼zde 25-30 dÃ¼zeyinde azalÄ±rken, hastanede bir gÃ¼nden fazla kalma riski de yÃ¼zde 40 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶steriyor.

Imperial College araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir Ã¶lÃ§Ã¼ye kadar iyi Haber" olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Ancak bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n modellemede bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklik yaratacak dÃ¼zeyde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Omicron'un hÄ±zlÄ± yayÄ±lmasÄ± nedeniyle hastaneye baÅŸvuran kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n hala yÃ¼ksek seyredebileceÄŸi ve bunun saÄŸlÄ±k servisi Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantÄ±n neden daha hafif olabileceÄŸine dair veriler sunuyor.

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Hong Kong Ãœniversitesi araÅŸtÄ±rmalarÄ±, Omicron'un Ã¼st solunum yollarÄ±nÄ± enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol aÃ§abileceÄŸi akciÄŸer dokusuna inemediÄŸini gÃ¶stermiÅŸti.

Cambridge Ãœniversitesi araÅŸtÄ±rmalarÄ± da Omicron varyantÄ±nÄ±n akciÄŸer hÃ¼crelerini birbirine yapÄ±ÅŸtÄ±rmada diÄŸer varyantlar kadar etkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu. AÄŸÄ±r hastalarÄ±n akciÄŸerlerinde genellikle bu sorun ortaya Ã§Ä±kÄ±yordu.

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Omicron nasÄ±l bulaÅŸÄ±yor AraÅŸtÄ±rmada Ã¶ne Ã§Ä±kan 20 dakika detayÄ±... | 4 SORU 4 YANITOmicron nasÄ±l bulaÅŸÄ±yor? AraÅŸtÄ±rmada öne çÄ±kan 20 dakika detayÄ±... | 4 SORU 4 YANITHaberi görüntüle
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