Dünya poker şampiyonu Berlinli Koray

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Almanya'nın başkenti Berlin’de doğan Türk asıllı Koray Aldemir, ABD’nin Las Vegas kentinde yapılan Dünya Poker Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada birinci olarak 8 milyon dolarlık ödülün de sahibi olan 31 yaşındaki Aldemir, poker turnuvalarından şu ana kadar yaklaşık 20 milyon dolar kazandı. Pokere çok genç yaşta başlayan Aldemir, 2019’da da ABD’de düzenlenen “US Poker Open” yarışmasında birinci olmuştu.

VERGİ İDDİASI

Turnuvalarda yarışmasından bu yana Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşamaya başlayan Aldemir hakkında, Alman basınında bazı iddialar ortaya atıldı. Bild gazetesi, pokerden yüksek miktarda para kazanan diğer birçok Alman poker oyuncusu gibi Koray Aldemir’in de pokerden kazandığı para ödülünün vergisini vermemek için Viyana’ya taşındığını yazdı.

Bunun başlıca sebebi ise pokerin Almanya’da tam anlamıyla şans oyunu olarak görülmemesi. Almanya federal sayıştayı, poker turnuvalarından elde edilen gelirin işletme gelir vergisi gibi değerlendirilmesine karar vermişti. Bu karardan sonra poker gelirlerinden yüzde 25 oranında vergi kesilmeye başlandı. Bu nedenle de birçok poker oyuncusu, pokerden vergi alınmayan komşu Avusturya’ya taşınmaya başladı. 2011 yılında dünya poker şampiyonu olan Pius Heinz da şampiyona sonrası Viyana’ya yerleşmişti.