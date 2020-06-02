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DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

Koronavirüs doktorun ten rengini değiştirmişti! Acı haber geldi

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Koronavirüs doktorun ten rengini değiştirmişti! Acı haber geldi
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Koronavirüsten enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü. Çin medyasında yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti..

UZUN SÜRE SONRA KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

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Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
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