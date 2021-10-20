Dünya onu konuşmuştu... Mahkemeye böyle çıktı!

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Almanya’da, 1943-1945 yıllarında Stutthof Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner'ın, 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten yargılanacağı dava günlerdir kamuoyu tarafında merakla bekleniyor.

YARGILANAN İLK KADIN

Nazi işgali altındaki Polonya'daki Stutthof kampında çalışmaya başladığında henüz 18 yaşında olan Irmgard Furchner, onlarca yıl aradan sonra Nazi Almanya’sıyla bağlantılı suçlardan yargılanan ilk kadın olacaktı.

DAVA ÖNCESİ KAÇMIŞTI

Ancak 96 yaşındaki Furchner davanın yapılacağı ilk gün kayıplara karıştı. Quickborn kentindeki bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner mahkeme öncesi bir taksiye binip izini kaybettirirken güvenlik güçleri hakkında tutuklama emri çıkardı. Firari sayılan kadın Hamburg şehrinde yakalanmadan birkaç saat polisten kaçmayı başardı ancak daha sonra geçici olarak gözaltına alındı ve nerede olduğunun takibi için elektronik kelepçe takıldı.

AMBULANS SANDALYESİNE BAĞLI OLARAK ÇIKTI

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'Kötülüğün sekreteri' olarak adlandırılan Irmgard Furchner tekerlekli ambulans sandalyesine bağlı olarak dün hakim karşısına çıktı. Gardiyanlar tarafından taşınan kadın başında bir şal, yüzünde maske ve büyük güneş gözlükleriyle içeri alındı. 96 yaşındaki kadın, mahkemede hakkındaki ürkütücü iddianame okunurken tepki vermedi.



19 Mayıs 1925'te Irmgard Dirksen doğumlu Furchner, toplama kampı komutanı Paul Werner Hoppe'un sekreteri olarak çalıştı. O sırada henüz 18 yaşında olduğu için neredeyse yüz yaşında olmasına rağmen çocuk mahkemesinde yargılanıyor.

Furchner, polis tarafından ilk olarak Şubat 2017'de sorgulandı. Furcher'ın ayakta kalmaya uygun olup olmadığına karar vermek için tıbbi bir değerlendirme de dahil olmak üzere davayı mahkemeye getirmek dört yıl sekiz ay sürdü.