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Dünya onu bu kare ile tanımıştı... 'Afgan kızı'nın akıbeti belli oldu!

#Afganistan#İtalya#Dünya
Dünya onu bu kare ile tanımıştı... Afgan kızının akıbeti belli oldu

1985 yılında henüz 10 yaşındayken National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla ölümsüzleşen 'Afgan kızı' lakaplı Şerrbet Gula'nın akıbeti belli oldu.

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20 yıl sonra Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile on binlerce Afgan ülkeden kaçmanın yollarını aramaya koyulmuştu.

Kabil'deki havalimanı 'umuda yolculuğun' merkezi haline gelirken sadece küçük bir azınlık ülkeyi terk eden uçaklarda yer bulabildi.

Taliban'dan kaçan, National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla ölümsüzleşen 'Afgan kızı' lakaplı Şerrbet Gula'nın akıbeti netlik kazandı.

Dünya onu bu kare ile tanımıştı... Afgan kızının akıbeti belli oldu

New York Post'ta yer alan habere göre, İtalya, Gula'yı Taliban tarafından yönetilen Afganistan'dan tahliye etti.

Gula ilk kez 1985 yılında National Geographic dergisinin kapağında yer aldıktan sonra dünyanın dikkatini çekti.

Çarpıcı fotoğraf, Sovyet-Afgan savaşı sırasında Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir mülteci kampındayken ABD'li savaş fotoğrafçısı Steve McCurry tarafından çekildi.

Gula'nın kimliği uzun yıllar gizemini korudu. 'Afgan kızı'nın kimliği 2002 yılında McCurry'nin bölgeye dönüp onu takip etmesiyle ortaya çıktı.

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Dünya onu bu kare ile tanımıştı... Afgan kızının akıbeti belli oldu

Yıllar sonra bu kare hakkında konuşan Gula şu ifadeleri kullanmıştı;

'O fotoğrafın geçmişte bana yarardan çok zararı oldu. Beni ünlü yaptı ama aynı zamanda tutuklanmama neden oldu. Önceleri fotoğrafın bana getirdiği ünü ve medyayı sevmiyordum. Ama şimdi o fotoğraftan gelen parayla dul ve yetim kalmış birçok kişiye yardım ediyorum. Bu da bana onur veriyor. Gurur duyuyorum.'

İtalya'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Ağustos ayında 5 bin Afgan'ın tahliyesi yapıldı.

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#Afganistan#İtalya#Dünya

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