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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Dünya Obezite Federasyonu'ndan kritik Kovid-19 raporu

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Dünya Obezite Federasyonu'ndan kritik Kovid-19 raporu

Dünya Obezite Federasyonu’nun yayımladığı raporda, obezite oranı yüksek olan ülkelerde koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin diğer ülkelere kıyasla 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Şubat sonunda pandemi başladığı günden bugüne kadar dünya genelinde 2.5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Hayatını kaybeden 2.2 milyon kişinin ise nüfusunun yarısından fazlası obez olan ülkelerde yaşadığı ifade edildi. Dünya Obezite Federasyonu yayımladığı raporda obezite oranı yüksek olan ülkelerde koronavirüs ölümlerinin diğer ülkelere kıyasla 10 kat daha fazla olduğu belirtildi.

ABD’DE NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI OBEZ

Analistlerin 160’dan fazla ülkeyi baz alarak yaptıkları çalışmada dünyanın en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ABD’de obezite oranının yüzde 67.9 olduğunu belirtti.

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