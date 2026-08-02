Dünya nüfusu yarı yarıya azalmalı! Uzmanlardan gezegenin geleceği için radikal çözüm

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Biliminsanları; aşırı tüketim, karbon emisyonları ve biyoçeşitlilik kaybı gibi çevre felaketlerinin önüne geçebilmek için nüfusun yaklaşık iki yüzyıl içinde yarı yarıya azaltılmasının en sürdürülebilir yol olduğunu savunuyor.

DOĞURGANLIK ORANI AZALMALI

Bu nüfus azaltma hedefi için herhangi bir zorlama, otoriter baskı ya da öjeni yaklaşımı kesin bir dille reddediliyor. Çözümün tamamen insani politikalarla mümkün olduğunu belirten araştırmacılar; kız çocuklarının eğitim olanaklarının artırılması, kadınların toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi ile aile planlaması hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguluyor. Geçmişte İran, Güney Kore ve Kosta Rika gibi ülkelerin baskıcı yöntemler olmadan doğurganlık oranlarını yarıya indirmesi bu stratejinin somut kanıtı olarak gösteriliyor.

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AŞIRI TÜKETİM SON BULMALI

Sonuç olarak uzmanlar, küresel krizlerin aşılması için yalnızca insan sayısını azaltmanın yeterli olmayacağını, zengin ülkelerdeki aşırı tüketim anlayışının da değişmesi gerektiğini ifade ediyor. Nüfusu adil ve kademeli biçimde 4 milyar seviyesine çekerken kişi başına düşen kaynak tüketimini dengelemenin; yaban hayatını koruyacağı, kaynak savaşlarını engelleyeceği ve gelecek nesillere daha yüksek bir refah seviyesi bırakacağı belirtiliyor.