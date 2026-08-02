×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dünya nüfusu yarı yarıya azalmalı! Uzmanlardan gezegenin geleceği için radikal çözüm

Güncelleme Tarihi:

#Biliminsanları#Nüfus#İran
Dünya nüfusu yarı yarıya azalmalı Uzmanlardan gezegenin geleceği için radikal çözüm
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 06:14

Araştırmaya göre, bugün 8.3 milyarı aşan küresel nüfusun 2200 yılına kadar kademeli olarak 4 milyara düşürülmesi gezegenin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Biliminsanları; aşırı tüketim, karbon emisyonları ve biyoçeşitlilik kaybı gibi çevre felaketlerinin önüne geçebilmek için nüfusun yaklaşık iki yüzyıl içinde yarı yarıya azaltılmasının en sürdürülebilir yol olduğunu savunuyor.

DOĞURGANLIK ORANI AZALMALI

Bu nüfus azaltma hedefi için herhangi bir zorlama, otoriter baskı ya da öjeni yaklaşımı kesin bir dille reddediliyor. Çözümün tamamen insani politikalarla mümkün olduğunu belirten araştırmacılar; kız çocuklarının eğitim olanaklarının artırılması, kadınların toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi ile aile planlaması hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguluyor. Geçmişte İran, Güney Kore ve Kosta Rika gibi ülkelerin baskıcı yöntemler olmadan doğurganlık oranlarını yarıya indirmesi bu stratejinin somut kanıtı olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

AŞIRI TÜKETİM SON BULMALI

Sonuç olarak uzmanlar, küresel krizlerin aşılması için yalnızca insan sayısını azaltmanın yeterli olmayacağını, zengin ülkelerdeki aşırı tüketim anlayışının da değişmesi gerektiğini ifade ediyor. Nüfusu adil ve kademeli biçimde 4 milyar seviyesine çekerken kişi başına düşen kaynak tüketimini dengelemenin; yaban hayatını koruyacağı, kaynak savaşlarını engelleyeceği ve gelecek nesillere daha yüksek bir refah seviyesi bırakacağı belirtiliyor.

Gözden KaçmasınTutuklama küçük anlamı çok büyükTutuklama küçük anlamı çok büyükHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Biliminsanları#Nüfus#İran

BAKMADAN GEÇME!