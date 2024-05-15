Dünya nefesini tuttu, Pekin ziyaretini bekliyor! Putin 3 şey isteyecek, Jinping'in başka seçeneği yok...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez Çin'i ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in daveti ile 16 ve 17 Mayıs'ta Pekin'e gidecek olan Rus liderin ziyareti, İsrail saldırılarının Gazze'yi harap ettiği ve Rusya'nın Ukrayna'da ilerleme kaydettiği bir döneme denk geliyor.

Küresel fay hatlarının harekete geçtiği gergin bir dönemde yapılan ziyaret Batı ülkeleri özellikle de ABD tarafından yakından takip ediliyor.

RUS-ÇİN İTTİFAKININ SON İŞARETİ

Çin Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin'den yapılan açıklamalarda iki liderin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşime ilişkin tüm konuları ayrıntılı olarak ele alacağı, en güncel uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunulacağı vurgulandı ancak Batı medyasında yer alan analizlere göre kritik ziyaret gittikçe derinleşen Çin-Rusya ittifakının son işareti.



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ABD'li yayın organı CNN, ziyaretin Washington yönetiminin İsrail'e verdiği destek nedeniyle giderek artan uluslararası tepkiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleştiğini yazdı ve görüşmenin iki lidere Amerikan gücünü düşürme ve ona bir alternatif sunma yönünde bir platform sağlayabileceğini öne sürdü.

SINIRSIZ ORTAKLIK: ABD KISITLAMALARINI AŞMANIN YOLUNU ARAYACAKLAR

Economist 'Putin Pekin'de büyük ağabeyi ile buluşuyor' başlıklı haberinde Rusya'nın Çin'in Amerikan gücüne karşı mücadelesinde giderek daha önemli bir ortak haline geldiğine dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların giderek güçlendiğini, askeri bağların da derinleştiğini yazdı.



Economist, Rus liderin Jinping ile "sınırsız" ortaklığını güçlendirmek isteğini iddia ederken, İngiliz Guardian gazetesi ise 'sınır tanımayan dostluk' ifadesini kullandı.

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Putin ve Jinping'in ticaret, enerji ve güvenlik konusunda uzmanlaşmış ekipleriyle bir araya geleceğini hatırlatan Guardian, iki liderin ABD kısıtlamalarını sessizce aşmanın yollarını arayacağını öne sürdü.



2023 yılında Rusya'nın Çin ile ticareti , savaş öncesi seviyelere göre yüzde 60'ın üzerinde bir artışla 240,1 milyar dolara ulaştı. Son rakamlara göre Çin, Rus ihracatının yüzde 30'unu ve Rus ithalatının ise yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

ABD'li New York Times gazetesi, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş için daha fazla destek arayışı içinde olduğunu ancak Pekin'in vereceği desteğin önemli bir ticaret ortağı olan Avrupa'yı yabancılaştırma riski taşıdığını yazdı.

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NYT iki liderin 40'tan fazla kez görüştüğünü ve bu sayının diğer tüm liderlerden daha fazla olduğuna dikkat çekerken, Jinping'in Putin ile olan yakın ilişkisinin Çin'i Batı baskılarının hedefi haline getirdiğini öne sürdü.



PUTİN 3 ŞEY İSTEYECEK, PEKİN'İN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK

CNBC'e konuşan Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Max Hess kritik görüşmede Putin'in Çinli mevkidaşından 3 şey isteyeceğini söyledi.

Hess'e göre Putin Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattı için bir "anlaşma" istiyor ve Çin'in Ukrayna'daki savaşa donanım açısından daha fazla destek vermesini bekliyor. Putin'in bir diğer beklentisi ise Çin finans piyasalarına erişim.

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Beyaz Saray yakın zamanda dikkat çeken bir hamle ile Çin üretimi elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması dahil bir dizi yeni tedbir açıklandı. CNBC'e göre gözlemciler, Pekin’in Moskova’ya yaklaşmaktan başka seçeneği olmadığını söylüyor.



İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Çin'in Ukrayna işgali sonrası Moskova için hayati bir müttefik olarak ortaya çıktığını, Pekin yönetiminin savaşı kınamayı reddettiğini ve Rusya ile ticareti sürdürerek müttefikine ekonomik can halatı sağladığını yazdı.

Putin'in tüm bunlardan daha fazlasını beklediğini iddia eden BBC, "Xi Jinping, Putin'in savaşının bedelini ödemeye hazır mı?" diye sordu.