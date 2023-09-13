Dünya nefesini tuttu... Kritik zirve öncesi son uyarı! Putin'den ilk açıklama geldi

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş, Moskova'nın planladığı gibi gitmiyor.

18 ayı geride bırakan savaşta roller değişmiş gibi görünüyor. Bir süredir Ukrayna taarruzuna karşı savunma pozisyonunda olan Rusya gözünü Kuzey Kore'ye çevirmiş durumda.

Moskova'nın Kuzey Kore'den silah satın alacağı iddiası dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

ABD'nin Kuzey Kore'yi hedef alarak 'bedelini öderler' uyarısı sonrası Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'ya gitti. Bunun üzerine Washington daha sert bir açıklama ile adeta son uyarısını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kim ile Putin arasında silah ticaretine ilişkin herhangi bir anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğinden daha fazla yaptırımın uygulanmasının yolunu açacağını duyurdu.

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Rus basını Putin ve Kim'in zirvenin yapılacağı Vostochny Uzay Üssü'ne vardığını duyurdu. Bu haberden kısa süre sonra ilk kareler kamuoyuna servis edildi. Yayınlanan karelerde Kim'in kız kardeşinin de Rusya'da olduğu görüldü

Putin, Kim'i Rus uzay tesisindeki fırlatma aracı montaj binasının girişinde karşıladı. İki lider burada kısa süre sohbet etti.

Bir tercüman aracılığıyla konuşan Kim, Putin'e Rusya'yı ziyaret etme daveti ve uzay merkezinde buluştuklarında gösterdiği sıcak karşılama için teşekkür etti.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, zirve TSİ 08.39'da başladı.

İLK AÇIKLAMA PUTİN'DEN

Rus devlet haber ajanslarının bildirdiğine göre zirveden önce konuşan Putin, Rusya'nın Kuzey Kore'nin uzay uyduları inşa etmesine yardım edeceğini söyledi.

Zirve sırasında kendisinin ve Kim'in silah tedariki konusunu görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda Putin, iki liderin tüm konuları görüşeceğini söyledi.

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Kremlin sözcüsü Peskov ise Rusya ve Kuzey Kore'nin kamuoyuna açıklanmayacak 'hassas' alanlarda işbirliği yapmayı planladığını söyledi.

Peskov, Kim ve Putin'in silah konusunu görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda yorum yaptı.

Kim ise Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkileri 'bir numaralı öncelik' haline getireceğini söyledi ve 'Başkan Putin ile görüşmemin ikili ilişkileri yeni bir yüksek seviyeye çıkarmak için bir basamak görevi göreceğine inanıyorum' dedi.

Kuzey Kore lideri Ukrayna'daki savaşa açıkça atıfta bulunarak, ülkesinin Rusya'nın güvenlik çıkarlarını savunmaya yönelik 'kutsal mücadelesine' tam ve koşulsuz destek sunduğunu söyledi.

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İKİ LİDERE KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Rusya devlet medyasında yer alan haberlere göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu Putin ile Kim arasındaki zirveye katılıyor.

Kim'e Rusya ziyaretinde Kore Halk Ordusu Mareşali Pak Jong Chon ve Mühimmat Endüstrisi Departmanı Direktörü Jo Chun Ryong'un da aralarında bulunduğu üst düzey Kuzey Koreli askeri yetkililer eşlik ediyor.

Zirvede masaya yatırılacak plan ise yavaş yavaş şekilleniyor. Uzmanlar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını devam ettirebilmek için cephaneye ihtiyaç duyduğunu, bu cephaneyi sağlayacak konumdaki Kuzey Kore'nin ise karşılığında nükleer destek alabileceği görüşünde.

King's College London'da misafir araştırma görevlisi olan Daniel Salisbury, Putin ve Kim'in birbirlerinin stratejik çıkarlarını tatmin edebilmesinin Ukrayna'daki savaşın ötesinde endişe verici olduğunu söyledi.

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Rusya'nın Pyongyang'ın ihtiyaç duyduğu geniş bir askeri, nükleer ve füze sanayi kompleksi olduğunun altını çizen Salisbury şu değerlendirmede bulundu;

'Moskova, Kuzey Kore'nin ambargolu silahlarının düzenli müşterisi olma yolunda ilerlerse, bu Putin'in Ukrayna'ya karşı yasadışı savaşını sürdürmesine yardımcı olacaktır. Ancak Pyongyang'ın potansiyel teknolojik getirisi dünya için uzun vadeli tehlikeler oluşturabilir ve dikkate alınması gerekir.'

SADECE ÇİN DURDURABİLİR

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kookmin Üniversitesi Kore Çalışmaları Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacısı Fyodor Tertitskiy ise böyle bir anlaşmayı durdururabilecek tek gücün Çin olduğunu belirtti.

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Al Jazeera'ya konuşan Tertitskiy Rusya'nun Pekin'in pozisyonunu görmezden gelemeyeceğinin altını çizdi.

'Başkan Biden'a, Antony Blinken'e veya herhangi birine tavsiyem şudur: Büyükelçinizi Çinlilere gönderin' diyen Tertitskiy sözlerine şöyle devam etti;

'Çin onları gerçekten durdurabilecek tek güç. Çünkü Putin'e 'Biz bundan rahatsızız, bu bizim etki alanımız, bu adamlarla ticaret yapmayın' derlerse Putin de muhtemelen bunu kabullenecektir çünkü Çinlileri kızdırmayı gözü alamaz.'

RUS HEYET KUZEY KORE'YE GİTMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 'Zafer Günü' vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz'da Kuzey Kore'ye gitmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Şoygu’nun milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler ve bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu ve fikir birliğine vardığı ifade edilmişti.