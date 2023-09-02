Dünya nefesini tuttu, Erdoğan-Putin görüşmesini bekliyor

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Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri ile Ukrayna savaşının taraflarını bir masada toplayan ve dünyadaki gıda krizinin önüne geçen Karadeniz Tahıl girişimi Rusya'nın çekilmesi ile Temmuz ayında askıya alındı.

TARAFLARDAN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Rusya anlaşmadan çekilmesinin nedeninin kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması olduğunu belirtiyor ve Ukrayna'yı tahıl koridorunu 'bir savaş aracı' olarak kullanmakla suçluyor. Ukrayna ve Batılı ülkeler ise aynı şekilde Moskova'yı 'gıdayı savaş silahı' olarak kullanmakla suçluyor.



Rusya son bir ayda defalarca kez Ukrayna'nın limanlarına ve tahıl depolarını hedef alırken dünya umudunu bir kez daha Türkiye'ye bağladı.

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DÜNYA ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNE KİLİTLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül’de Soçi’de bir araya gelecek. Kritik zirvenin en önemli gündem maddesinin 'Karadeniz Tahıl Girişimi' olması bekleniyor.

Uluslararası basın da daha önce tahıl girişimine aracılık yapan Türkiye'nin anlaşmayı yeniden canlandırmasını umut ediyor.



Ukrayna ve Rusya'nın gelişmekte olan ülkelerin bel bağladığı buğday, arpa, ayçiçek yağı gibi tarım ürünlerinin başlıca küresel tedarikçileri olduğuna dikkat çeken Aljazeera, Türkiye'nin açlığın giderek arttığı Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerine tahıl sevk eden Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için büyük bir çaba sarf ettiğini yazdı.

"TÜRKİYE'NİN BASKI YAPMASI BEKLENİYOR"

İngiliz Express gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu görüşmede Tahıl girişimi için bir anlaşmaya varmak istediğini yazarken, Politiko "Türkiye'nin, Moskova'nın Temmuz ayında tek taraflı olarak askıya aldığı Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe konması için baskı yapması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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BÜYÜK BULUŞMA, YENİ BİR FIRSAT MI?

Alman basını Erdoğan-Putin görüşmesini 'büyük buluşma' olarak nitelendirdi.

ZDF kanalı Erdoğan Putin görüşmesini 'Tahıl anlaşması için yeni bir fırsat mı?' başlığı ile okuyucularına sundu.

Haftalardır Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesine resmi olarak izin verilmediğini ancak bunun yakın zamanda değişebileceğini belirten ZDF, "PUTİN ile ERDOĞAN arasında planlanan görüşme bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağlayan anlaşmayı yeniden canlandırmayı amaçlayan bir dizi somut teklifi gönderdiğini hatırlatan Yunan Kathimerini gazetesi ise iki liderin görüşmede öncelikle 'Tahıl anlaşmasını' masaya yatıracaklarını yazdı.

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BAKAN FİDAN DUYURMUŞTU:DAHA KALICI BİR TAHIL ANLAŞMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da Rus mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında "Ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimi canlandırması için uygun bir zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Özellikle Rusya'nın pozisyonunu ve taleplerini daha iyi anlamaya çalışan ve karşılamaya çalışan bir süreç var. Daha önceki süreçte ilk uygulama döneminde ortaya çıkan aksaklıkların ve alınan derslerin bu dönemde tekrar etmemesi için neler yapabiliriz, daha kalıcı bir tahıl anlaşması nasıl devreye girebilir, bununla ilgili yürütülen çalışmalar var." ifadelerini kullanmıştı.