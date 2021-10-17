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Dünya nefesini tuttu... Çin medyası tehdit etti ordu alarma geçti!

#Çin#Tayvan#Dünya
Dünya nefesini tuttu... Çin medyası tehdit etti ordu alarma geçti

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim dinmek bilmiyor. Çin'den gelen son haberlere tabiri caizse kriz en yüksek noktasına ulaştı.

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Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası açık açık savaş tehdidinde bulunmaya devam ederken çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi.

Çin merkezli Global Times Çin ordusunu 'alarma geçirdi' ve 'her an savaşmaya hazır olun' emri verdi.

Son günlerde işgal provası olarak nitelendiren bir dizi tatbikata imza atan Çin'den gelen bu haberler sonrası Tayvan ordusunun da teyakkuza geçtiği belirtiliyor.

Söz konusu haberde Tayvan'ın 'Kıyamet' ile karşı karşıya olduğu tehdidi de yer aldı.

İki ülkenin askeri güçleri kıyaslandığında Çin'in 2.1 milyon asker, 3 bin 260 hava aracı ve 3 bin 205 tank ile Tayvan'a üstünlük kurduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Ancak uzmanlar Tayvan'ın arazi yapısı nedeniyle gerilla savaşına uygun olduğu olası bir çatışma durumunda iki tarafın da ciddi kayıplar vereceği uyarısında bulunuyor.

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Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

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Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.

1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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