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Dünya nefesini tuttu: ABD'nin nükleer denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı!

#ABD#Nükleer Denizaltı#Güney Çin Denizi
Dünya nefesini tuttu: ABDnin nükleer denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı

Çin ve Tayvan arasında son günlerde artan hava sahası ihlali gerilimi giderek büyüyor. Çin'in sadece dört günde Tayvan hava sahasını onlarca savaş uçağıyla ihlal etmesine Çin devlet medyasından 'savaş uyarısı' yorumu gelmişti. İki ülke arasındaki gerginlikte Tayvan'ın yanında saf tutan ABD'den ise nükleer denizaltılarının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı açıklaması geldi. Bölgenin Güney Çin Denizi yani tam da Çin ve Tayvan'ın savaş provaları yaptığı yer olması dikkat çekti.

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ABD’ye ait "USS Connecticut" denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında 'bilinmeyen bir cisme' çarptığı açıklandı.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Connecticut (SSN 22), Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası sularda faaliyet gösterirken 2 Ekim öğleden sonra su altına iniş sırasında bir cisme çarptı" denildi.

Çarpma sırasında hayati tehlike arz eden bir yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da ağır bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Açıklamada, "Denizaltı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi ve tamamen çalışır durumda. Denizaltının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor." bilgisi paylaşıldı.

Dünya nefesini tuttu: ABDnin nükleer denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı

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Çarpmanın ardından 15 kişi yaralandı. ABD yetkilileri Cumartesi günü gerçekleşen olayda USS Connecticut denizaltısındaki mürettebatın yaralarının hafif olduğunu duyurdu.

Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Devlet medyasından savaş uyarısı manşeti

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Olay, Çin'in Tayvan'ın hava sahasını eşi benzeri görülmemiş bir sıklıkta ihlal etmeye başladığı bir dönemde yaşandı. Üstelik ABD olayla ilgili açıklamayı neredeyse bir hafta sonra yaptı. Bu durum da dünya kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

ABD'li yetkililer denizaltının çarptığı nesnenin ne olduğunu bilmediklerini, aracın işler halde olduğunu ve ABD'ye ait Guam adasına doğru ilerlediğini söyledi.

Dünya nefesini tuttu: ABDnin nükleer denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı

Bir ordu sözcüsü "Nükleer enerji üretim kısmı hasar görmedi ve denizaltı tüm işlevlerini sürdürebiliyor. Hasarın boyutu değerlendiriliyor. ABD Donanması'ndan yardım talep etmeye gerek olacak bir durum yaşanmadı." açıklaması yaptı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ NEDEN ANLAŞMAZLIKLARA YOL AÇIYOR?

USS Connecticut'ın bulunduğu Güney Çin Denizi, dünyada en fazla çekişmenin yaşandığı denizlerden biri.

Çin Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamının kendi karasularında olduğunu öne sürüyor.

Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam gibi bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de buna itiraz ediyor.

USS Connecticut ABD'nin müttefikleriyle birlikte yaptığı tatbikata katılmak üzere bölgedeydi.

Dünya nefesini tuttu: ABDnin nükleer denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı

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Çin'in bölgedeki etkisini dengelemek için yapılan AUKUS Paktı'ndan haftalar sonra düzenlenen tatbikata ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Avustralya, Kanada ve Hollanda donanmaları katılıyor.

AUKUS Paktı, ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer denizaltı inşası için bilgi transferini öngörüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı Çarşamba günkü açıklamasında Çin'in 2025'e kadar adayı işgale hazırlandığını öne sürmüştü.

Dünya nefesini tuttu: ABDnin nükleer denizaltısı Pasifik’te bilinmeyen bir cisme çarptı

BBC'ye konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise bölgedeki gerilimden "derin endişe duyduklarını" açıkladı.

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#ABD#Nükleer Denizaltı#Güney Çin Denizi