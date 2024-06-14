Dünya mirası suya batacak

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Tarihte bir dönem önemli ticaret merkezlerinden biri olan Antik Yunan’dan kalma Delos Adası, 50 yıl içinde sular altında kalabilir. Mikonos’un komşusu Delos, ev sahipliği yaptığı 2 bin yıllık yapılarla Helenistik ve Roma dönemlerindeki günlük yaşama dair ayrıntılar sunuyor. Fakat kültür mirası bu ada iklim krizinin etkisiyle sular altında kalabilir. Yaklaşık 150 yıldır adada kazılar yapan Atina Fransız Okulu’nun (EFA) başkanı Veronique Chankowski, “Delos 50 yıl içinde yok olmaya mahkum” diyor. Chankowski, adanın bazı bölgelerindeki deniz seviyesinin son 10 yılda 20 metreye kadar yükseldiğini söylüyor. Delos’taki kazılarda 40 yıldır yer alan Jean-Charles Moretti, “Kışın depolara su giriyor. Her yıl ilkbaharda duvarların yıkıldığını fark ediyorum” diyor. Uzmanlar artan sıcaklık ve nemin de bu tarihi eserlerin kimyasal bileşenini etkileyerek yapısını bozabileceğini ekliyor.

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BÜTÜN KIYILAR TEHLİKEDE

MÖ 3 binde yerleşimin başladığı Delos, MÖ 2. yüzyılda Roma yönetimindeyken dünyanın ticaret merkezi haline gelmişti. Adayı Dünya Mirası listesine alan UNESCO, MS 7. yüzyıldan beri burada yerleşim olmaması ve uzak konumu sayesinde Delos’un yüzyıllarca korunabildiğini belirtiyor. Halihazırda adadaki bazı duvarlar ahşap kirişlerle ayakta tutulsa da Chankowski daha kapsamlı müdahalelere ihtiyaç olduğunu söylüyor. Arkeolog Athena-Christiana Loupou ise “Bütün kıyı şehirleri şu anda deniz seviyesinde bulunan önemli alanlarını kaybedecek” diyor.