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Dünya Mirası Aziz Sofya Katedrali tehlike altında

#RUSYA#Ukrayna#Kiev
Dünya Mirası Aziz Sofya Katedrali tehlike altında

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in sembollerinden biri olan ve Dünya Mirası listesinde bulunan Aziz Sofya Katedrali’nin, Rusya’nın bombardımanı sebebiyle tehlike altında olduğu UNESCO’ya bildirildi.

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Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, 1990 yılında Dünya Mirası Listesi’ne giren Aziz Sofya Katedrali’nin Rus ordusunun saldırılarından dolayı tehlike altında olduğunu duyurdu. Bakan Tkachenko, Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün açıkladığı bombalanan hedeflerden birinin birkaç metre uzaklığında bulunan Aziz Sofya Katedrali’nin korunması için UNESCO’ya mektup gönderdi.

“İNSANLIK İÇİN ONARILMAZ BİR KAYIP OLUR”

11’inci yüzyılda yapımına başlanan Aziz Sofya Katedrali’de bu yüzyıla ait mozaik ve freskler bulunduğu ifade edildi. Kültür Bakanı Tkachenko “Bu eşsiz mimari anıt, Dünya Miras Alanları Listesi'nde yer almaktadır. Rusya'nın katedrale verdiği herhangi bir zarar veya yıkım, tüm insanlık için onarılamaz bir kayıp olacaktır. UNESCO'ya zaten bir mektup gönderdik” ifadelerini kullandı.

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#RUSYA#Ukrayna#Kiev

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