Dünya MİLDEN'e hayran kaldı: Türkiye'nin 'gizli devriyesi... 'Ankara'nın ilk yerli denizaltısı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin denizlerdeki stratejik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi kapsamında kritik bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Açıklamada, MİLDEN’in ilk test bloğunun inşasının Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda resmen başladığı belirtildi. Böylece Türkiye, tamamen kendi kabiliyetleriyle geliştirdiği denizaltı projesinde üretim safhasına geçmiş oldu.

MİLDEN’in inşa sürecine resmen başlanması, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

"DIŞA BAĞIMLILIĞINI HIZLA AZALTTI"

Yunan basınından Ena News, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde gösterdiği hızlı yükselişe değindi.

Ena News, Türkiye'nin dışa bağımlılığını hızla azalttığını ve MİLDEN’in Ankara'nın başlattığı stratejik dönüşüm hamlesinin temel direklerinden biri olduğunu aktardı.

BÖLGESEL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRDİ

Belçika merkezli Army Recognition, MİLDEN’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Türk Boğazları’ndaki daha özerk deniz gücünü pekiştirdiğini yazdı.

Army Recognition, Türkiye’nin TF-2000 hava savunma muhripleri, Çelik Kubbe projeleri ve korvet ihracatlarıyla birlikte bölgesel deniz üstünlüğünü güçlendirdiğini belirtti.

MİLDEN’in tüm savaş yönetim sistemi, sonarları ve diğer kontrol teknolojilerinin Türkiye’de geliştirildiği belirtilen haberde, denizaltının Doğu Akdeniz çevresindeki güç dengelerini değiştirdiği ifade edildi.

MİLDEN'in gizli devriyeleri mümkün kıldığı vurgulanan Haberde, denizaltının donatılacağı yerli silah sistemleri şöyle sıralandı:

AKYA torpidoları

Atmaca gemi savar füzeleri

İlerleyen aşamalarda entegrasyonu planlanan gezgin seyir füzesi

Haberde, MİLDEN’e gezgin seyir füzesinin olası entegrasyonunun Türkiye’ye denizden karaya esnek saldırı yeteneği kazandırarak bölgesel caydırıcılığı daha da güçlendireceği belirtildi.

MİDLAS İLE MİLDEN'DEN TAYFUN FÜZESİ ATEŞLENECEK

Roketsan İstif sınıfı fırkayetnlerde kullanılan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) denizaltı versiyonunu geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. MİDLAS'ın denizaltı versiyonunun inşasına başlanan MİLDEN denizaltılarında kullanılması bekleniyor. 2700 ton deplasmana ve 80 metre uzunluğa sahip olan denizaltılardan Atmaca gemi savar füzeleri, Atmaca UM kara saldırı füzesi, Gezgin seyir füzeleri ve Tayfun balistik füzesinin kısa menzilli versiyonları ateşlenebilecek.

Army Recognition ayrıca, şu değerlendirmelere yer verdi:

“Yerli tasarım denizaltılar ve hava savunma muhripleriyle donatılan bir Türk filosu, Ankara’nın NATO içindeki ağırlığını artırırken komşu donanmaların dikkatini çekiyor. Türkiye için bu program, hem kendi teknolojik mimarisine sahip bir donanma inşa etme hedefinde dönüm noktası hem de çevre denizlerde kalıcı bir varlık ve güvenlik dinamiklerine yön verme yolunda önemli bir aşama niteliği taşıyor.”

ANKARA'NIN İLK YERLİ DENİZALTISI

ABD merkezli Defence Post, MSB tarafından duyurulan gelişmeyi “Ankara, yerli olarak geliştirdiği ilk denizaltının yapımına başladı” ifadeleriyle manşetine taşıdı.

Bu adımın Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltma hedefine hizmet eden önemli bir aşama olduğu vurgulayan Defence Post, Ankara'nın savunma sanayisinin son yirmi yılda hızlı bir büyüme gösterdiğine dikkat çekti.

Defence Post, bu hamlenin “yerli denizaltı yatırımlarının küresel ölçekte güç kazandığı” yönündeki eğilimi yansıttığını belirtti.

ASYA'DA DA YANKILANDI

Vietnam basınından Viet Bao, çelik kesimi ve ilk blok montajının başlamasını, MİLDEN’in tasarım aşamasından endüstriyel üretime geçişindeki en önemli dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Viet Bao, MİLDEN’in teknik kapasitesine geniş yer ayırarak denizaltının 80 metreden uzun, yaklaşık 2.700 ton deplasmana sahip, modern bir saldırı denizaltısı olacağını bildirdi.

Haberde MİLDEN’in; havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemi, Lityum-iyon bataryalar, gelişmiş akustik iz azaltma teknolojileri ile donatılacağı ve bu sayede su altında günlerce hiç ortaya çıkmadan görev yapabileceği belirtildi.

Habere göre bu teknoloji, yoğun gözetim altındaki bölgelerde Türkiye’ye yüksek stratejik avantaj sağlayacak.