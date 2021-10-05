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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kritik uyarı: Küresel su krizi kapıda!

#İklim Krizi#Su Sorunu#Kuraklık
Dünya Meteoroloji Örgütünden kritik uyarı: Küresel su krizi kapıda

Dünyanın içinde bulunduğu iklim krizi giderek derinleşiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre iklim değişikliği yakın gelecekte küresel su krizine neden olacak.

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bugün açıkladığı son raporunda, iklim değişikliğinin küresel çapta su krizine yol açacağı uyarısında bulundu.

WMO, 2018'de dünya çapında 3 milyar 600 milyon kişinin, yılın en az bir ayı, su kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşadığını açıkladı.

Örgüte göre bu sayı 2050'ye kadar 5 milyarı aşacak. Yani dünya nüfusunun yarısından fazlası su sorunu yaşayacak.

WMO, kuraklıktan sellere, iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetlerin, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını; iklim değişikliğinin can kayıplarına da yol açıp günlük yaşamı çok olumsuz etkilediğini vurguladı.

Örgüt, hükümetlere, iklim ve su politikalarında eşgüdüm içinde hareket etmeleri çağrısı yaptı, "su kaynaklarının yönetimi" konusunda iş birliğinin şart olduğunun altını çizdi.

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WMO ayrıca dünya çapında sel ve kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Örgütün raporunda vurgulanan diğer konular ise dünyanın doğal temiz su kaynağım olan buzulların eridiği ve güvenli su kaynaklarına erişimin, gıda güvenliği ve insan sağlığı için de hayati önem taşıdığı oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütünden kritik uyarı: Küresel su krizi kapıda

İklim krizine karşı atılacak adımların görüşüleceği 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskçya'nın Glasgow kentinde yapılacak.

COP26, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana en önemli iklim zirvesi olarak görülüyor.

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DİNİ LİDER VE BİLİM İNSANLARI, ÇEVRE İÇİN VATİKAN’DA BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesinde Vatikan'da bir araya gelen dini liderler ve bilim insanları, uluslararası toplumu iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki adımlarını hızlandırmaya çağırdı.

Glasgow'da 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde yapılacak olan COP26 öncesinde, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un ev sahipliğinde Vatikan'da "İnanç ve bilim: COP26’ya doğru" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, COP26 Başkanı Alok Sharma, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby ve Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib’in de aralarında bulunduğu 40 kadar dini temsilci ile bilim insanları katıldı.

Dini liderler ve bilim insanlarının kabul ettiği ortak bildiride, uluslararası topluma iklim konusunda hedeflerini yükseltme ve iklim eylemlerini hızlandırma çağrısı yapıldı.

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Ortak bildiride, dünyaya bir an önce net sıfır emisyon hedefine ulaşma ve de küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma çağrısı yapıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütünden kritik uyarı: Küresel su krizi kapıda

Bildiride, inanç liderlerinin de kendilerini çevresel konularda eğitim başta olmak üzere daha fazlasını yapmaya adayacağı belirtildi.

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Bildiride ayrıca, hükümetler de temiz enerji, sürdürülebilir arazi kullanım uygulamaları, çevre dostu gıda sistemleri gibi uygulamalara yönelik adımlarını ve uluslararası iş birliklerini artırmaya davet edildi.

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Bu arada, Vatikan'ın ev sahibi olduğu etkinlikte Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama'nın olmaması dikkati çekti.

İtalyan "Il Mattino" gazetesinde çıkan haberde, Vatikan'ın farklı pek çok dini temsilciyi davet ettiği organizasyona, çevre konularındaki duyarlılığı ile bilinen Dalay Lama'ya, Çin'i rahatsız etmemek için davette bulunmadığı belirtildi.

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#İklim Krizi#Su Sorunu#Kuraklık