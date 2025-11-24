Dünya merakla bekliyordu... Açıklamalar peş peşe geldi... Trump: İyi bir şeyler oluyor olabilir

Haberin Devamı

Dünyanın merakla beklediği Ukrayna için barış planı görüşmelerine ilişkin ilk açıklamalar peş peşe geldi. Beyaz Saray, İsviçre'nin Cenevre kentindeki ABD-Ukrayna görüşmelerinin devam ettiği bildirilirken görüşmenin "olumlu" geçtiğini bildirdi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'de yer alan habere göre Beyaz Saray, görüşmelerin “yapıcı geçtiğini” ve Trump yönetiminin hazırladığı barış planında bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın temel endişelerinin kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edilen açıklamada, ortaya “güncellenmiş ve geliştirilmiş bir barış çerçevesi” çıktığı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir barış anlaşmasının Ukrayna’nın egemenliğini tam olarak koruması ve adil, sürdürülebilir bir barış sağlaması gerektiği vurgulandı. Washington ile Kiev’in, önümüzdeki günlerde ortak teklif üzerinde yoğun şekilde çalışmayı sürdürme konusunda anlaştığı aktarıldı.

ZELENSKİ: HASSAS NOKTALARI MASADA TUTMAYI BAŞARDIK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk, Trump yönetimi tarafından hazırlanan ve Avrupa’da kaygı yaratan 28 maddelik teklife ilişkin ABD ile koordinasyon içinde “son derece hassas maddeleri masada tutmayı başardıklarını” söyledi.

Zelenski, İsveç parlamentosuna video bağlantısı ile yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “kendilerinden çalınanları, hukuken tanıtmak istediğini” belirterek bu durumun en büyük sorun olduğunu ifade etti.

TRUMP: İYİ BİRŞEYLER OLUYOR OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın, ama iyi bir şeyler oluyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, Avrupa ve Ukrayna’dan gelen eleştirilere sert tepki göstermişti. Savaşı “herkes için kayıp” olarak nitelendiren Trump, Zelenski'nin ABD’nin çabalarına karşılık hiç teşekkür etmediğini öne sürmüştü.

AVRUPA'DAN TEMKİNLİ DESTEK

Avrupalı yetkililer, Cenevre’de ABD’nin sunduğu ve Rusya lehine olduğu gerekçesiyle tepki çeken barış teklifine ilişkin yapılan görüşmelerin “doğru yönde bazı adımlar içerdiğini” belirtti ancak sürecin hâlâ uzun bir yolu olduğunu vurguladı.

Associated Press'te (AP) yer alan habere göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, görüşmelere ilişkin “Müzakereler ileriye dönük bir adımdı ancak çözülmesi gereken önemli konular hâlâ duruyor” açıklamasını yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johannes Wadephul, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsviçre’de yürüttüğü sürecin “Avrupa ve Ukrayna’nın kabul edebileceği bir plan ortaya çıkması için belirleyici katkılar sunduğunu” ifade etti.

Wadephul, “Avrupa veya NATO ile ilgili tüm konular bu plandan çıkarıldı. Bu, dün elde ettiğimiz belirleyici bir başarıdır” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa'nın etkin ve koordineli şekilde sürece dahil olması ve Cenevre'de Avrupa'nın güçlü varlığı sonucu Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Çalışmaların hala sürmesi gerektiğini ancak "ilerleme için sağlam temele ulaşıldığını" dile getiren von der Leyen, AB'nin birlik içinde kalması ve çabalarının merkezine Ukrayna'nın çıkarlarını koyması gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, "Bu mesele, bugün ve gelecekte tüm kıtamızın güvenliğiyle ilgilidir. Bugünkü toplantı, Ukrayna'ya desteğimiz konusunda birlik olduğumuzu bir kez daha teyit etti" dedi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması gerektiğinin altını çizen von der Leyen, egemen devlet olarak Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine ilişkin kararları yalnızca kendisinin alabileceğini vurguladı.

Von der Leyen, "Kendi geleceklerine dair tercihler, Ukraynalıların elinde olmalıdır." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın yanı sıra Avrupalı meslektaşlarıyla görüştüğünü belirtti ve "ABD ile Cenevre'deki görüşmeler yapıcı ve faydalıydı." ifadesini kullandı.

Barrot, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyacak ve Avrupa'nın çıkarlarını ve güvenliğini garanti altına alacak bir barışın koşullarını oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

TÜRKİYE DE DEVREDE

AP'nin haberinde, Rusya ve Ukrayna arasında köprü kurma çabaları devam ederken daha önce iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin de sürece destek vermek amacıyla devreye girdiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

AVRUPA VE NATO'YA İLİŞKİN KONULAR "BARIŞ PLANINDAN" ÇIKARILDI

Trump'ın planı, Ukrayna’nın bazı toprakları Rusya’ya bırakmasını, ordusunun büyüklüğünü ciddi şekilde azaltmasını ve NATO’ya hiçbir zaman kabul edilmeyeceğine Avrupa’nın garanti vermesini öngörüyordu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cenevre'deki görüşmelerde, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planından" Avrupa ve NATO'ya ilişkin konuların çıkarıldığını söyledi.