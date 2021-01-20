Anbean aktardılar... Trump'ın ardından çarpıcı yorum!

Başta ABD medyası olmak üzere dünya medyası, Demokrat Joe Biden'ın 46'ncı ABD Başkanı olarak bugün TSİ ile 19.49'da yemin ederek resmen göreve başladığı töreni canlı yayınladı.

Saygın gazetelerin tümü gelişmeleri manşetten aktarırken, uluslararası basın dikkat çeken manşetler attı. İşte dünya medyasının Biden manşetleri...

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Joe Biden'ın yemin sonrası dünyaya ilk hitabında kullandığı şu sözlerini başlığa çekti: "Bu bizim tarihi kriz ve imtihan anımızdır. Ve birlik önümüzdeki yoldur." Washington Post, "Biden göreve başlıyor" başlığını atarken, Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olan Kamala Harris'in ise ilk kadın ve ilk siyah Başkan Yardımcısı olarak tarihe geçtiğini anımsattı.

"DEMOKRASİ GALİP GELDİ"

New York Times (NY Times) da "Biden 46'ncı ABD Başkanı olarak Yemin etti" başlığını tercih ederken, Joe Biden'ın konuşmasında dikkat çeken "Demokrasi galip geldi" sözüne vurgu yaptı. NY Times, ikinci büyük başlığını ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ayırdı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International'ın internet sitesine Joe Biden'ı ilk imzasını atarken yansıtan bir fotoğrafla "Biden Başkan olarak yemin etti" başlığını attı. Gelişmeleri anbean aktaran CNN, sitenin mizanpajında da değişiklik yaptı.

İngiliz Guardian gazetesi, Washington Post'un başlığıyla çakışırken, anasayfasında "Biden Başkan olarak ilk konuşmasında birlik çağrısı yaptı" ifadesine yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de canlı blog şeklinde gelişmeleri aktarırken, "Biden 'gayrimedeni savaşı' sona erdirme çağrısıyla göreve başladı" başlığını kullandı.

İsrailli Haaretz gazatesi Biden'ın konuşmasında dikkat çektiği beyaz üstüncülük, aşırıcılık gibi kavramları başlığına çekti.

İngiliz Independent gazetesi "Tarih ve umut günü" başlığını atarken, "Biden'ın çalkantılı Trump dönemi sona ererken 46'ncı ABD Başkanı olduğunu aktardı.