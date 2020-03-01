Dünya Meclisi’ne Türk başkan

BM’nin 75. yıl dönümünde bu görevi üstlenecek Bozkır, Genel Kurul Başkanlığı için Avrupa ülkeleriyle birlikte ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail’in de üyesi olduğu BM Batı Grubu’nun (WEOG) adayı oldu. Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, Yunanistan ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 27 üyeli BM Batı Grubu, Bozkır’ın adaylığını 27 Şubat Perşembe günkü toplantısında oybirliğiyle onayladı. Bozkır, artık kesinleşen yeni görevini sosyal medya hesabından, “Bu çok önemli görevi üstlenecek olmaktan dolayı, ülkem, ailem ve şahsım adına büyük bir gurur ve onur duyuyorum” mesajıyla duyurdu. Bozkır’ın 15 Eylül’de başlayacak 1 yıllık görev süresi boyunca, BM’ye ev sahipliği yapan New York’ta kalacağı öğrenildi. Genel Kurul Başkanı’nın, BM Genel Kurulu’nun kural ve prosedürlerinin uygulanmasının yanı sıra Genel Kurul’un ahlaki otoritesi ve üye 193 ülkenin bir arada uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlama sorumluluğu bulunuyor.

ANLAMLI DÖNEMDE

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Bozkır’ın adaylığının Batı Avrupa ve Diğerleri Grubunca (WEOG) tasdik edildiğini bildirdi. Açıklamada, “Ülkemiz çok taraflı diplomasi ve kural temelli küresel sistemi güçlü biçimde desteklemektedir. BM üyesi tüm ülkelerin eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu da bu düzenin merkezinde yer almaktadır. Büyükelçi Bozkır’ın, ülkemizin daha önce üstlenmediği bu saygın görevi, BM teşkilatının 2020 yılında kutlanmakta olan 75. kuruluş yıl dönümü gibi anlamlı bir dönemde üstlenecek olması da ayrıca önemlidir” denildi.

HER KADEMEDE GÖREV YAPTI

22 Kasım 1950 Ankara doğumlu Bozkır, Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli kademelerde yaptığı görevlerin ardından merhum Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde dışişleri danışmanlığını, Cumhurbaşkanlığı döneminde de Özel Kalem Müdürlüğü ve dışişleri danışmanlığını yaptı. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de Özel Kalem Müdürlüğü ve dışişleri danışmanlığını yapan Bozkır, AB Genel Sekreter Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı AB’den Sorumlu Müsteşar Yardımcısı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulundu. Dört dönemdir AK Parti’den İstanbul milletvekili seçilen Bozkır, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’nın yanı sıra 62 ve 64. hükümetler döneminde AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak da görev yaptı.