Dünya manşetten duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında tarihi görüşme... 'Kritik müttefik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi görüşme, dünya basınında manşetlerden duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi görüşme, dünya basınında manşetlerden duyuruldu.

Bölgesel ve küresel meselelerin masaya yatırıldığı basına kapalı görüşme öncesinde, Oval Ofis'te gazetecilerin soruları yanıtlandı. Türkiye'nin bölgesel meselelerde oynayabileceği role dikkat çeken Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan uzun süreli dostluğuna vurgu yaptı.

Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken CAATSA yaptırımlarının kalkabileceğinin ve F-35'lerin Türkiye'ye gönderilebileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk yapabileceğine inandığını belirten Trump, kendisi de dahil olmak üzere hem bölgedeki hem de dünyadaki liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme, uluslararası gazetelere ve haber ajanslarına şu şekilde yer aldı:

WASHINGTON POST

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmesini manşetinden servis etti.

WP, "Trump, Beyaz Saray'ın Orta Doğu, Rusya ve F-35 satışlarına odaklandığı bir dönemde Erdoğan'ı ağırladı" başlıklı haberinde Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gazze ve Ukrayna'daki barış süreçleri için kritik müttefik olarak gördüğü kaydedildi.

Trump'ın, sıcak ilişkiler içerisindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-35'lerin satışının sinyalini verdiğini belirten WP, ABD Başkanı'nın Erdoğan'dan "çok zeki" ifadesiyle bahsettiğini aktardı.

Haberde ayrıca, iki liderin Suriye konusundaki yakınlığına dikkat çekilerek, görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri canlandırmak için bir fırsat olduğu vurgulandı.

WALL STREET JOURNAL



ABD'nin bir diğer önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Trump'ın, Türkiye'ye F-35 satmaya açık olduğunu belirtti. WSJ'de yer alan habere göre Trump, 2019 yılında Rus füzeleri satın almasına yanıt olarak uygulanan yaptırımları "hemen" kaldırabileceğini söyledi.

NBC NEWS

ABD'li medya kuruluşu NBC News, görüşmeyi "Trump, ABD'nin NATO müttefikine F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiği sırada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor" başlığıyla duyurdu.

Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara Yönetimine 5. nesil savaş uçağı satışına ilişkin yasağın yakında kaldırabileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.

FOX NEWS



Fox News, Trump'ın, Erdoğan'ın eğer isterse Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmede büyük bir etkiye sahip olabileceği ile ilgili sözlerini ön plana çıkardı.

Haberde, Trump'ın Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız durumda olduğunu dile getirdiği belirtilirken, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki "Şu anda çok tarafsız. Tarafsız olmayı seviyor. Ben de tarafsız olmayı seviyorum." sözlerine yer verildi.

ASSOCIATED PRESS

Haber ajansı Associated Press'te (AP) yer alan yazıda, ABD'nin Ankara'ya gelişmiş savaş uçağı satışına ilişkin kısıtlamalarını yakında kaldırabileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.

AP, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin "olumlu" geçtiğini belirtti.

MIDDLE EAST EYE

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE), Trump ile Erdoğan arasındaki dostluğa dikkat çekti.

Türkiye ile ABD arasında enerji anlaşması imzalandığını kaydeden MEE, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun “Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında köklü ve çok boyutlu ortaklığı daha da derinleştirecek yeni bir süreç başlattık. Toplantı sonrası liderlerin huzurunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Anlaşması'nı imzaladık” sözlerine haberinde yer verdi.

THE TIMES

Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmeyi manşetinden okuyucularına servis eden İngiliz The Times gazetesi, Trump'ın Oval Ofis'teki görüşme sırasında Erdoğan'dan övgü ile bahsettiğini belirtti.

The Times, Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu vurguladı ve bu durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu üzeceğini söyledi.

BBC

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Erdoğan-Trump görüşmesini canlı olarak okuyucularına aktardı. Erdoğan'ın altı yıl aradan sonra Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğine değinen BBC, basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesinde Trump'ın gazetecilere verdiği yanıtları tek tek aktardı.

BBC, Trump'ın yaklaşık 2 saat süren görüşmeyi "harika" olarak değerlendirdiğini ve Zelenski ile Putin'in müzakere masasına gelmesine ABD'nin NATO'daki önemli müttefiki Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirtti.

TIMES OF ISRAEL

Times of Israel, Erdoğan ile Trump’ın 2019’dan bu yana ilişkilerinin çok iyi gittiğini belirtti.

“Trump, Erdoğan'ı Ukrayna ve Gazze'deki savaşları sona erdirme çabalarında kritik bir ortak ve güvenilir bir aracı olarak görüyor” diyen Times of Israel, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının İsrail için oldukça endişe verici bir durum olduğu vurgulandı ve “Tel Aviv’in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruması gerektiği” ifade edildi.

KATHIMERINI

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmede savunma sanayisinin merkezde olduğunu yazdı.

Trump'ın "F-35'ler ve Patriot'lar hakkında konuşacağız ve olumlu bir sonuca varacağımızı düşünüyorum" dediği belirten Kathimerini, Trump'ın Erdoğan'ı "güçlü fikirleri olan bir adam" olarak tanımladığını ve Erdoğan için "Herkes ona saygı duyuyor" dediğini aktardı.

PROTO THEMA



Yunanistan'ın bir diğer önde gelen gazetelerinden Proto Thema, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmedeki atmosferin sıcak olduğuna dikkat çekti.

Proto Thema, "Trump, Erdoğan'ı övgülerle karşıladı: O benim dostum, F-16 ve F-35 alacak, Türkiye Suriye'yi fethetti” başlığıyla servis ettiği haberinde Trump'ın "Türkiye istedi ABD'ni Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırdım sözlerine yer verildi.

Trump'ın görüşme sırasında yakasına F-35 rozeti taktığı belirtilen haberde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "F-35 konusu, yıl sonuna kadar çözülecektir" ifadesi aktarıldı.

MILITAIRE

Savunma sanayisi konularında ön plana çıkan Yunan Miltaire.gr, Erdoğan-Trump görüşmesini servis ettiği haberinde Miçotakis'e yüklendi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD'deki diplomasi trafiğinde aktif olarak yer almamasına dikkat çekilen haberde, Beyaz Saray’daki kritik görüşme sırasında Miçotakis’in BM’de yapay zeka oturumunda konuşmasına tepki gösterildi.

AL JAZEERA

Katar merkezli Al Jazeera, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmeyi "görüşmeden çıkarılabilecek dört sonuç" başlığı ile okuyucularına servis etti.

Al Jazeera, Trump'ın Erdoğan'a yönelik “Onu ağırlamak bir onur” ve “O çok saygın bir adam. Kendi ülkesinde, Avrupa'da ve tüm dünyada çok saygı görüyor” ifadelerini kullandığını vurguladı.

Trump'ın Erdoğan ile dostane ilişkilerini sürdürdüğünün altını çizen Al Jazeera, Gazze ve Ukrayna'da ateşkes, savunma sistemlerinin satışı, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmaları konularına dikkat çekti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Trump, "Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız" dedi ve Erdoğan'ın barış çabalarında öncülük edebileceğine inandığı söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına değinerek “Bence artık durma zamanı” ifadesini kullandı ve Zelenski ile Putin'in müzakere masasına gelmesinde Erdoğan kritik bir rol üstlenebileceğini belirtti. "F-35 satışını çok ciddi bir şekilde ele alıyoruz" diyen Trump, Türkiye’ye yönelik savunma yaptırımlarının “çok yakında” kaldırılabileceğini ifade etti. Trump, “Suriye'deki başarılı sonuçtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olduğunu düşünüyorum” sözleriyle Cumhurbaşkanı'nı övdü.