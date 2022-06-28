Dünya Madrid'teki kritik zirveyi konuşuyor! Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş sözler: Taviz verdik

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in aracılığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson bir araya geldi. Yaklaşık dört saat süren dörtlü zirvenin ardından taraflar ortak bildiriye imza attı. Bu gelişmenin hemen ardından haber uluslararası ajanslar ve dünya medyasının ana gündem maddesi haline geldi.

Fransız AFP haber ajansı Finlandiya Cumhurbaşkanı Niiniströ'nün açıklamasını dünyaya duyurdu. Niiniströ, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay verdiğini açıkladı. AFP 'acil' koduyla geçtiği haberde "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekliyor" spotuna yer verdi.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesinin manşetinden verdiği haberde, "Türkiye Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik şerhini kaldırdı" başlığıyla gelişmeyi takipçilerine duyurdu. Madrid'deki gelişmeleri anbean takip eden BBC, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin adımını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

"FİNLANDİYA TAVİZ VERDİ"

Finlandiya'nın önemli gazetelerinden ILTALENTI, gelişmeleri saniye saniye takip ederken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün açıklamalarını Fin okurlarına aktardı. Buna göre; Niinistö, uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, "Finlandiya taviz verdi, fakat Finlandiya halen kendi hukuku ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak faaliyet gösterebilir" dedi. Finlandiya lideri anlaşmanın iyi olup olmadığına yönelik bir soruya ise İngilizce yanıt verdi ve "Gerekli bir anlaşmaydı" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE VETOSUNU KALDIRDI"

Amerikan New York Times gazetesi gelişmeleri canlı aktardığı haberinde "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini engelleyen diplomatik anlaşmazlık çözüldü. Türkiye iki İskandinav ülkesinin NATO üyelik başvurusuna yönelik vetosunu kaldırdı" ifadesine yer verdi. NYT, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi halinde bu durumun on yıllardır İttifak'ın en önemli genişleme hamlelerinden biri olacağını yazdı.

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İngiliz Guardian gazatesi de dünyanın dikkatle takip ettiği bu gelişmeyi internet sitesinin manşetinden verdi. Guardian İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye dayandırdığı ilk haberinde "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik muhalefetini çekti" yazdı. Gazete, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasında sarf ettiği "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesinin yolunu döşeyen bir anlaşmaya vardığımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum" sözüne de yer verdi.

Türkiye'nin her adımını dikkatle takip eden Yunanistan'da da gündem Madrid'deki zirveydi. Yunan Kathimerini gazatesi de diğer Avrupa basını gibi gelişmeyi manşetine taşıdı. Finlandiya liderinin sözlerine yer verilen haberde, yarın gerçekleşecek Erdoğan-Biden görüşmesine de atıf yapıldı.