Dünya Macron'u konuşuyor: Kendi sonunu getirdi, sonuç felaket!

Haberin Devamı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın galibiyeti sonrası hayatının en büyük kumarlarından birini oynayan ve meclisi feshederek erken seçime giden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yeni bir hezimete imza attı.

1981'DEN BERİ GÖRÜLEN EN YÜKSEK KATILIM ORANI

Erken genel seçimin dünkü ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi %34 ile sandıktan birinci parti çıktı.Ulusal Birlik Partisi'ni, oyların yüzde 28,1'ini alan sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi izledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın liderliğindeki Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı ise oyların ancak yüzde 20,3'ünü alabildi. Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin oy oranı ise yüzde 10,2 oldu.



Haberin Devamı

Araştırma şirketi Elebe'nin tahminine göre, 49.5 milyon seçmenin oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 67,5 oldu. Bu Fransa'da, 1981'den bu yana görülen en yüksek katılım oranı.

LE PEN:MACRON'U YOK ETTİK

2027'de yeniden Ulusal Birlik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Marine Le Pen sandık çıkış anketi sonrası yaptığı açıklamada "Demokrasi konuştu ve Fransız halkı Ulusal Birlik Partisi'ni ve müttefiklerini zirveye çıkararak Macron kampını neredeyse yok etti" dedi.

"Halk net bir şekilde 7 yıllık küçümseyici ve yıpratıcı yönetime son vermek" istiyor diyen Le Pen ikinci turda da seçmenlerden destek istedi. Le Pen, Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Jordan Bardella'nın başbakan olarak atanabilmesi için önümüzdeki hafta Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Macron Le Pen karşısında ikinci turda 2017'de oyların yüzde 66'sını, 2022'de ise yüzde 58'ini alarak iki kez Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti

Haberin Devamı

MACRON'DAN BİRLEŞME ÇAĞRISI

Sandık çıkış anketi sonrası Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Cumhurbaşkanı Macron ise seçmenlere, seçimin ikinci turunda, "cumhuriyetçi ve demokrat" adaylar etrafında birleşme çağrısı yaptı.

Macron, genel seçimin ilk turunda katılım oranının yüksek olmasının da, kendisini memnun ettiğini söyledi.

FRANSIZ MEDYASI: MACRON KENDİ SONUNU GETİRDİ

Fransız basını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı alması üzerine, 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i fesheden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararıyla kendi sonunu getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Challenges dergisinin "2024 genel seçimleri: Kral Macron'un saltanatının sonu" başlıklı haberinde, Macron'un Ulusal Meclis'i feshederek kendi düşüşünü tetiklediği kaydedildi.

Haberin Devamı

Haberde, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, mevcut Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Macron'un düşüşünü daha da hızlandırdığı belirtilerek "Bu genel seçimler, Macronculuk saltanatının sonunu imzalayabilir." ifadesine yer verildi.



Le Monde gazetesi, ilk sonuçlara göre seçimin ilk turunda iktidarın, rakipleri aşırı sağ ve solcuların gerisinde kalmasını "Mağlup olan Macron cephesi, üçüncü sıraya yerleşti" başlığıyla duyurdu. Gazete, bir diğer haberinde, seçimin ilk turunu 4. bitiren merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin ülke genelinde güç kaybettiği değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Fransız Le Figaro gazetesi de "Genel seçimler: Macron'un kaybettiği bahis" başlığıyla geçtiği haberde, Macron'un merkezdeki "blokunun" yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Haberde, "Avrupa (Parlamentosu) seçimleri tokadından 3 hafta sonra Elysee'de yine bir mağlubiyet gecesi." ifadesi kullanıldı.

Kamu yayıncısı Franceinfo ilk turun sonuçlarını derlediği haberde, aşırı sağcı RN partisinin seçimin ilk turuna hakim olduğunu aktarırken "Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'in feshedildiğini açıklamasından 3 hafta sonra, erken genel seçimlerin ilk turu aşırı sağ parti ve müttefikleri açısından benzeri görülmemiş bir başarı teşkil ediyor." değerlendirmesine yer verildi.



Haberin Devamı

Macron'un 3 hafta içinde aldığı ikinci yenilgi bugün Avrupa'nın da bir numaralı gündemi oldu. İngiliz medyası ilk tur sonuçlarını 'felaket' olarak değerlendirdi. The Telegraph gazetesi Fransa'yı ilk kez aşırı sağ liderliğin eşiğine getiren "siyasi bir deprem" olarak tanımlandı.

Independent Le Pen'in güçlenen konumuna dikkat çekti ve Macron'un hem içeride hem de dünya sahnesinde zayıfladığını öne sürdü. Guardian gazetesi ise "Macron'un grubu ve sol-yeşil ittifakı, Ulusal Cephe'yi iktidardan uzak tutmak için işbirliği yapmak zorunda kalacak, ancak bu kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.



Politicobaşlıklı haberinde Macron'un acı bir seçimle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

ABD MEDYASI:FRANSA FELÇ OLABİLİR

ABD'li Washington Post gazetesi, ilk tur seçimlerin Macron'un merkezci ittifakını parçaladığını ve ikinci turda net bir çoğunluk sağlanamaması durumunda Fransız siyasetinin felç olabileceğini yazdı. Fransa'nın eski ABD büyükelçisi Gérard Araud'ın sözlerine atıfta bulunan gazete "Fransız krizi daha yeni başladı" ifadesini kullandı.

New York Times gazetesi ise Macron'un oynadığı kumarın ters teptiğini, aşırı sağın ezici bir zafer kazandığını yazdı.



Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, RN karşıtı slogan attı. Öte yandan ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'da yaklaşık 800 faşizm karşıtı, gösteri düzenledi.

Göstericiler, kamu mallarına zarar ve çöp bidonlarını ateşe verdi. Güvenlik güçleri, Cumhuriyet Sokağı'nda göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

