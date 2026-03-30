Dünya listesinde Kapadokya da var

Haberin Devamı

Dergi, 2025 yılının eylül ayında Çin’deki Beipan Nehri üzerinde açılan Huajiang Grand Canyon Köprüsü’nü yeni harikalar arasında gösterdi ve uzun uzun tanıttı. 625 metre yükseklikteki köprü, o bölgede iki saatlik ulaşımı 2 dakikaya indirerek devrim yaratmıştı. Köprü ayrıca cam yürüyüş yolu, panoramik kafe ve bungee jumping gibi aktivitelerle de ilgi odağı oldu. TIME listesinin bu yılki yıldızlarından birisi de, 20 yılı aşkın sürede tamamlanan ve maliyeti 1 milyar doları aşan Büyük Mısır Müzesi oldu. Geçen yıl kapılarını Giza’da açan ve tek bir medeniyete adanmış en büyük müze olan yapı Mısır tarihine yepyeni bir bakış açısı getiriyor. TIME 2026 listesinde Kapadokya’dan Avantgarde Refined Caves adlı otel de yer aldı. Kapadokya’nın büyüleyici doğal ve tarihi ortamından övgüyle söz edildi. Ayrıca Abu Dabi’deki Surf Abu Dabi ve Zayed Ulusal Müzesi, Miami’deki Reefline, Orlando’daki Universal Epic Universe, Dubai’deki Jumeirah Marsa Al Arab, Maldivler’deki Six Senses Laamu ve MSC World America kruvaziyer gemisi listeye dahil edildi.

Haberin Devamı

HUAJİANG GRAND CANYON KÖPRÜSÜ









Çin’de kısa süre önce açılan bu dev köprü tüm dünyada ilgi odağı haline geldi. Çin yönetimi bu görkemli yapıyı görmek için dünyadan bölgeye ciddi bir turist akını bekliyor.

BAMBAŞKA GÜZELLİK

TIME dergisi Avantgarde Refined Caves adlı oteli tanıtırken Kapadokya’nın doğal güzelliklerinden ve Hıristiyanlık tarihindeki önemli rolünden bahsetti.

YÜZEN ADADA TATİL KEYFİ

MSC World America kruvaziyer gemisi, dünyada deneyimlenmesi gereken bir seyahat aracı olarak TIME 2026 listesine girdi.



