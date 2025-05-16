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Dünya liderlerine yapay zeka sürprizi: Bebeklik halleri oluşturuldu

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#Arnavutluk#Yapay Zeka#Bebek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 16:07

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'nin açılışında zirveye katılan liderler, yapay zekada hazırlanmış bebeklik videosu ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerin bebeklik halleri, zirveye katılan liderlere "hoşgeldiniz" dedi.

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında Avrupa'nın 27 ülke lideri zirve için Tiran'da bir araya geliyor.

Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katıldı. Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile çalışması sonucu bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti.

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Bazı liderler görüntüler karşısında gülümserken bazıları ise ciddiyetini korudu. Bu gösterinin ardından ise yine yapay zekanın yardımıyla yapılan bir gösteride Arnavutluk tarihinde önemli katkıları bulunan bazı tarihî şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verildi.

Ardından Arnavutluk'un bazı öne çıkan halk dansları sergilendi.

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#Arnavutluk#Yapay Zeka#Bebek

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