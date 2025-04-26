Dünya liderleri Vatikan’da! Roma’da alarm

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Geçen hafta 88 yaşında hayata veda eden Papa Françesko bugün Vatikan’da binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna çıkacak. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin de bulunduğu çok sayıda devlet lideri, hükümdar ve resmi temsilci Vatikan’a akın edecek. Türkiye’yi törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil edecek.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Törenin olaysız geçmesi için İtalyan polisi, jandarma ve Vatikan’ın kendi İsviçreli muhafızları alarma geçirilmiş durumda. Roma hava sahası 24 saat süresince uçuşa yasaklı bölge ilan edildi. Vatikan çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis helikopterleri havadan devriye atarken Aziz Petrus Bazilikası’na ulaşmak isteyen ziyaretçiler ve turistlerin güvenlik noktalarını geçmesi gerekiyor.

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Yüzü açık bir şekilde üç gün boyunca Aziz Petrus bazilikasında ziyarete açılan Papa’nın naaşını dün öğle saatleri itibarıyla 150 bin kişi ziyaret etti. Dün akşam 20.00 sularında yine özel bir seromoniyle Papa’nın tabutu kapandı. Aziz Petrus Meydanı’ndaki askerler insansız hava araçlarını vuran silahlarla donatılırken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi, savaş uçakları beklemeye alındı.

SADE TÖREN İSTEDİ

Papa’nın cenaze töreni bugün saat 10.00’da Aziz Petrus Meydanı’nda başlayacak ve 200 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Tören sonrasında ahşap tabutu Vatikan’ın dışındaki Azize Büyük Meryem bazilikasına defnedilmek üzere götürülecek. Geçitin yaklaşık 30 dakika sürmesi bekleniyor. Reform yanlısı tavırlarıyla bilinen ve sade bir tören vasiyet eden Papa üzerinde sadece ‘Franciscus’ yazan bir tabutla kiliseye defnedilecek.

HALEF KİM OLACAK

Cenaze sonrasında 9 günlük yas ilan edildi. Bu nedenle yeni papayı belirleyecek konklavın 5 Mayıs’tan önce başlaması beklenmiyor. Sistine Şapel’de toplanacak olan kardinaller içlerinden birini yeni Papa seçmeye çalışacak. Konklavda sadece 80 yaş altındaki kardinaller oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu da yeni Papa’yı yaklaşık 135 kardinalin belirleyeceği anlamına geliyor.