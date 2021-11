Dünya liderleri Mumbai saldırısını kınadı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Dünya liderleri, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen ve şu ana kadar 101 kişinin öldüğü, 287 kişinin de yaralandığı bildirilen terör saldırılarını kınadı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı George W. Bush'un Hindistan halkına ve Mumbai'deki saldırıda hayatlarını kaybeden ve yaralanan masum insanların ailelerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.



ABD başkanı seçilen Barack Obama'nın ulusal güvenlik sözcüsü Brooke Anderson da yayınladığı mesajda, "Seçilmiş başkan Obama'nın, Mumbai'deki saldırıları şiddetle kınadığı" belirtildi. Mesajda, "masum insanlara yönelik bu koordineli saldırılar terörizm tehdidinin büyüklüğünü ve aciliyetini gözler önüne sermiştir.



ABD olarak, Hindistan ve tüm dünyadaki devletlerle birlikte terörist şebekeleri çökertmek ve yok etmek için ortaklığımızı güçlendirmemiz zorunludur. Hindistan halkıyla beraberiz" ifadeleri yer aldı.



Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada da, Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin Mumbai'deki olayı şiddetle kınadığı, “son derece değerli insanların hayatlarını kaybetmiş olmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği ifade edildi.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown da yayınladığı mesajda, "Mumbai kentindeki bu menfur saldırılar sert bir karşılık görecektir. Hindistan Başbakanı (Manmohan) Singh'e İngiltere'nin teröristlere karşılık verirken tamamen yanında olduğunu ve her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu belirten bir mesaj gönderdim. Bölgedeki İngiliz vatandaşlarına mümkün olan her türlü korumayı sağlamak amacıyla derhal harekete geçildi" dedi.



İngiltere'den bir kınama mesajı da İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband'dan geldi. Miliband, İngiliz Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yayınladığı mesajda, şunları kaydetti:



"Mumbai'de bugün düzenlenen ve çok sayıda masum kurbanın hayatına malolan saldırı bize, saldırgan aşırılık yanlılarından gelen tehditle karşı karşıya bulunduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır. Bu saldırıları kesinlikle kınıyorum. Düşüncelerimiz saldırıda ölen ve yaralanan ailelerle beraberdir. İngiltere ve Hindistan, teröristlerin eylemlerini karşı koymak konusundaki çabalarını birleştirmeyi sürdürecektir."



Venezuela'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de yaptığı açıklamada "yaşanan can kaybından kaygı duyuyoruz. Bu terörist eylemleri, tüm uluslararası düzen için zararlı ve insanlığın önündeki aşılması zor bir sorun olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Japonya Başbakanı Taro Aso da Mumbai'deki saldırıları kınayan devlet adamları arasında yer aldı. Taro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "bu çeşit terörizm affedilemez. Bundan derin rahatsızlık duyuyorum ve şiddetle kınıyorum. Japonya, terörizme karşı savaşan Hindistan halkıyla beraberdir ve Hindistan hükümetiyle işbirliği yapacağız" diye konuştu.



Avustralya Başbakanı Kevin Rudd da yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadı. Rudd, "bu saldırıyı hangi grup düzenlemiş olursa olsun bu kişiler korkaktırlar ve katildirler. Hindistan'da istikrar, barış ve demokrasiye yönelik bu korkakça saldırı bize uluslararası terörizmin yenilmekten çok uzak olduğunu ve her an tetikte olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Şu an Hindistan'a gereken her yardımı sağlamak için hazır bekliyoruz" dedi.