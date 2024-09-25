Dünya liderleri BM’de konuşurken İsrail Lübnan’a füze yağdırıyor: 569 ölü 1835 yaralı

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İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah mevzilerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları ve Hizbullah’ın bu saldırılara verdiği yanıtlar dün de devam etti. İsrail’in hava saldırıları sonucu Lübnan’da 50’si çocuk 94’ü kadın 569 kişi öldü, 1835 kişi yaralandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi dün yaptığı açıklamada, harekâta “Kuzey Okları” adını verdiklerini söyledi ve “Hizbullah’a nefes aldırmayacağız. Operasyonları tam güçle sürdüreceğiz” ifadeleriyle çatışmaların tırmanabileceği sinyali verdi. İsrail’in Hizbullah’a aylardır sinyalini verdiği hava harekâtını dünya liderlerinin BM Genel Kurulu toplantılarının başladığı döneme denk getirmesi ise BM’nin uluslararası ihtilaflardaki etkinliği tartışmasını alevlendirdi. BM’nin Gazze’de 11 aydır süren yıkıcı savaşı engelleyememesi kurumun büyük bir başarısızlığı olarak değerlendiriliyordu.

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EN ÖLÜMCÜL GÜN

İsrail’in pazartesi günkü saldırılarında 35’i çocuk en az 492 kişi ölmüş ve Lübnan 2006’daki savaştan bu yana saldırıların neden olduğu en ölümcül günü yaşamıştı. İki günde toplam can kaybı 569 olarak açıklandı. 1800’den fazla yaralı var. İsrail’in pazartesi günkü saldırılarda, seyir füzeleri, uzun ve kısa menzilli roketler ile insansız hava araçlarının bulunduğu depolar ve füze rampalarından oluşan yaklaşık 1500 Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu önceki gece boyunca da Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelerde onlarca Hizbullah hedefini hava saldırılarıyla vurduklarını, ayrıca Ayta al-Shab ve Ramyeh bölgelerindeki ek hedeflerin de topçu ve tanklarla vurulduğunu duyurdu. Dün ayrıca Beyrut’un güneyindeki bir nokta da İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Lübnanlı güvenlik yetkilileri, saldırının bir Hizbullah komutanını hedef aldığını aktardı.

HİZBULLAH YANIT VERİYOR

Hizbullah güçleri de İsrail’e roket ve füze atışlarıyla karşılık veriyor. Önceki gün 250 roketle İsrail’e yanıt veren Hizbullah’ın dün de öğle saatlerine kadar en az 100 roketle saldırı düzenlediği bildirildi. Hizbulah’ın Hayfa kentinin güneyindeki Elyakim askeri üssü dahil olmak üzere İsrail ordusuna ait bazı noktaları hedef aldığı ancak füzelerin büyük oranda hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, geri kalanların da açık alanlara düştüğü belirtildi.

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SİVİLLER HEDEF ALINIYOR

Lübnan’a yönelik hava saldırıları can kaybının yanında on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu. İsrail ordusu Hizbullah’ın mühimmat ve silahları sivil binalarda sakladığını iddia ederek onlarca noktada sivil konutları da hedef aldı. İsrail ordusu Hizbullah mühimmatlarının evlere yerleştirildiğine dair kanıt olduğunu iddia ettiği fotoğraflar da yayınladı.

SURİYE’YE SIĞINDILAR

İsrail saldırıları nedeniyle özellikle Lübnan’ın güneyinden kuzeye doğru başlayan büyük göç kargaşaya neden oldu. Ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde fırınlara ve benzin istasyonlarına akın eden insanlar uzun kuyrular oluşturdu. Otoyollarda trafik sıkıştı, binlerce Lübnanlı arabalarda, parklarda ve deniz kenarında uyumak zorunda kaldı. Suriyeli yetkililer 500 kadar Lübnanlı’nın önceki gece sınırdan geçerek Suriye’ye sığındığını kaydetti. Öte yandan İsrailli Haaretz gazetesi İsrail ordusunun Suriye kıyısındaki Tartus’a da saldırı düzenlediğini bildirdi.

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BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: ‘HIZLI VE DİPLOMATİK BİR ÇÖZÜM BULUNMALI’

İSRAİL ordusu Gazze’de yürüttüğü savaşın ardından Lübnan genelinde başlattığı saldırılarla şu ana kadar en az 558 kişinin ölümüne yol açarken, ABD diplomatik çözüm mesajı vermeye devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Hizbullah arasındaki sınır hattında yaşanan çatışmaların yeterince uzun sürdüğünü ve bu çatışmalara ‘hızlı ve diplomatik çözüm bulunmasının’ herkesin yararına olduğunu belirtti. Jean-Pierre, Gazze’de bir ateşkesin sağlanması halinde bunun İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi de düşürmeye yardım edeceğini söyledi. Öte yandan Amerikan CNN’e konuşan bir başka ABD’li yetkili, İsrail güçlerinin son günlerde yürüttüğü operasyonlarla Hizbullah’ın askeri kapasitesini “20 yıl geriye götürecek” kadar zarar verdiği değerlendirmesini yaptı.

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‘GERİLİMİ DERHAL AZALTIN’

Dünya liderleri ve çeşitli kuruluşlar, İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırıların bölgesel şiddeti artıracağından endişeli. Birçok ülke ve kuruluş gerilimin azaltılması çağrısında bulunarak tepkilerini dile getirdi:

- Türkiye Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır.

- ABD Başkanı Joe Biden: Gerilimi azaltmak için çalışıyoruz.

- G7 Dışişleri Bakanları: Eylemler ve karşı tepkiler, tüm Ortadoğu’yu hayal bile edilemeyecek sonuçları olacak daha geniş bir bölgesel çatışmaya sürüklüyor.

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- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Çok sayıda sivil kayıptan ciddi endişe duyuyoruz.

- BM Sözcüsü Stephane Dujarric: Diplomasiye dönmek için henüz geç değil.

- UNICEF Başkanı Catherine Russell: Sayısız çocuğu tehdit eden tehlikeli bir dönem.

- AB Dış Politika Temsilcisi Joseph Borrell: Çatışmalar topyekûn bir savaşa dönüşebilir.

- İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Her iki tarafa da derhal ateşkes yapılması çağrısını iletiyoruz.

- Fransa Dışişleri Bakanlığı: Saldırılar derhal sona erdirilmeli.

- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Hizbullah, Batılı ülkeler tarafından savunulan, desteklenen bir ülkeye karşı tek başına duramaz. Uluslararası toplum, Lübnan’ın Gazze gibi olmasına izin vermesin.

- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian: Ülkemiz çok sayıda can kaybına neden olan askeri eylemler karşısında derin bir şok yaşıyor.

- Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Bu çatışma bölgenin istikrarsızlaşmasını sağlıyor.

- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı: Lübnan’da yaşanan gelişmeleri büyük endişeyle izlemekteyiz.

- Mısır Dışişleri Bakanlığı: Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Lübnanlının ölümüne neden olan geniş çaplı askeri “operasyonları” kınıyoruz.

- Ürdün Kralı 2. Abdullah: Şu an yaşanandan daha tehlikeli bir zaman hatırlamıyorum.

- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani: Savaşı durdurmaya yönelik somut adımlar takip etmezse dünyada güvenlik, barış ve istikrarın konuşulmasının bir anlamı yok.